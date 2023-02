Núria Castán, bien posicionada para volver a la élite mundial del snowboard

Ya pisó ese territorio y está decidida a regresar a él. Núria Castán, ‘rider’ vinculada a Cerler, está muy cerca de clasificarse para los ‘challengers’ del Freeride World Qualifier, las finales del segundo peldaño mundial en el mundo del snowboard fuera de pista y desde el que se salta al Freeride World Tour, la máxima categoría. Esta semana debería de haber competido en Engadin (Suiza), pero la prueba se tuvo que suspender, lo que le ha dado más opciones aún. Antes de la última fase, solo queda la parada de Montafon (Austria) a la que llegará comandando la clasificación y tras dos triunfos en competiciones de cuatro estrellas.

“Me siento contenta, con ganas de seguir disfrutando y de poder volver a competir en Montafon. Es una montaña que me trae muchos recuerdos de otros años, en los que obtuve muy buenos resultados. Aunque sea una zona larga, es divertida y da mucho juego para complementar zonas muy técnicas y de freeride, así como también freestyle. A ver cómo están las condiciones de nieve, pero tiene pinta de que se podrá disfrutar. Habiendo ganado dos 4* y estando primera, es poco probable que no me clasifique para los Challengers. Aún así, voy con el objetivo de asegurarme la clasificación, pero tengo muy claro que ante todo debo buscar la forma de pasarlo bien en mi descenso”, comenta Castán.

Los Challengers comprenden tres competiciones en las que se vuelve a poner el contador a cero y solo puntúa lo que logre hacer en estas mismas. La 'rider' del equipo internacional de Head Snowboards se siente optimista de cara a afrontar estas finales, donde tendrá que volver a conseguir buenos resultados para ganarse un lugar en el Freeride World Tour 2024.

La competición en Montafon, Austria, (FWQ 4*) será del 23 al 26 de febrero. Las finales del FWQ serán del 4 al 8 de marzo en Nendaz, Suiza; del 9 al 13 de marzo en Jasna, Eslovaquia; y del 17 al 22 de marzo en Gurgl, Austria.