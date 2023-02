El Pamesa Teruel prolonga su buena racha

El Pamesa Teruel consiguió ayer prolongar su buena racha con una nueva victoria en liga, en este caso ante el Barça en el pabellón de Los Planos. Aunque les costó sacar el primer set adelante, finalmente los de Maxi Torcello se impusieron con contundencia por 3-0 y, de esta manera, consiguen aguantar que el ritmo al Río Duero Soria ha impuesto en la segunda posición de la Superliga.

El arranque del partido no fue bueno, con un Barça que sorprendió de inicio hasta adelantarse por 2-6. Torcello pidió tiempo muerto, aunque este no tuvo un efecto inmediato. Los azulgranas lograron mantener rentas de cuatro y cinco tantos durante buena parte del primer set. El Pamesa Teruel logró acercarse con el 18-19, pero nuevamente el Barça logró una distancia que por momentos pareció definitiva para llevarse el set (21-24). No remató el equipo visitante y lo pagó, ya que el Pamesa Teruel acabó llevándose la primera manga por 29 a 27.

La segunda fue otra historia, con un equipo naranja entonado de salida que no dio opción a su rival (25-20). La tercera y definitiva sí tuvo una mayor igualdad, con empates a 1, a 4, a 5, a 8... y así hasta el empate a 18. En ese momento, el Pamesa Teruel impuso su mayor calidad y clarividencia en los instantes decisivos para dejar la victoria en Los Planos con un 25-21 que sentenció al Barcelona.

Ficha técnica

Pamesa Teruel: Rubén Lorente (4), Víctor Méndez (9), Emilio Ferrández (7), Áxel Téllez (3), Rodrigo de Mello (14) y Mariano Vildósola (10). Actuando como líbero Aharón Gámiz. También jugaron Rubén López y Jorge Navarro.

Barça: Guillermo Loeches, Yohan León (10), Anderson Grossi (5), Mauro Fuentes (4), Gerard Osorio (12) y Alexander Carabali (6). Actuando como líbero Arnau Masia. También jugaron Héctor García e Isaac Valiño (4).

Sets: 29-27; 25-20 y 25-21.

Árbitros: Bruno Correa De Souza y David Escobar Cristobal.

Incidencias: Partido jugado en Los Planos ante 800 espectadores.