El regreso de Celia Abad a la Copa de Europa de esquí alpino

Después de colgarse unos históricos oro y bronce en el Campeonato del Mundo Universitario, Celia Abad ha vuelto esta semana a protagonizar un nuevo hito en su carrera deportiva. El lunes y el martes la esquiadora oscense de 22 años tomó la salida en dos carreras celebradas en Sarntal (Italia). De forma estricta no se puede considerar que fuese su debut en la Copa de Europa, pero el tiempo pasado desde que lo hiciese en 2018 en La Molina, el hecho de que ya no hubiese vuelto a pisar ese terreno y las circunstancias vividas desde entonces invitan a tomarlo como tal.

Pese a lograr buen tiempo en los parciales, no pudo terminar las carreras por “fallos en la táctica”, en los que ya está trabajando. La esquiadora afirma estar muy contenta con su forma de esquiar. “Los parciales fueron muy buenos y me siento muy contenta por cómo estoy esquiando, mis fallos han estado en la táctica y es donde ya estamos poniendo el foco. Me siento muy contenta con mi nivel de esquí y ahora toca sumar horas de entrenamiento en velocidad para seguir mejorando”, comenta.

La esquiadora de Aramón y el equipo FAST Holaluz ya está centrada en sus próximas carreras FIS y se encuentra en Pila (Italia). Allí, este mismo miércoles realizó un entrenamiento oficial con un descenso de prueba para coger sensaciones y conocer bien la pista de Descenso, en la cual competirá el jueves. Su tiempo fue el 26º. La idea es prepararse para su gran objetivo, las carreras de supergigante previstas para el 10 y el 11 de febrero.

Abad, campeona de España absoluta de supergigante en 2021, ha retomado esta temporada la competición después de que hace ahora un año sufriese una rotura de ligamentos en la rodilla, la segunda. Ya antes de partir al Campeonato del Mundo Universitario de Lake Placid (Estados Unidos) había conseguido un primer puesto en un eslalon FIS en Italia. En el horizonte, su meta está puesta en los Juegos Olímpicos de 2026.