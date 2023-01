Celia Abad: "Voy a la Copa de Europa de esquí con una confianza en mí mucho más grande de la que tenía antes"

Sin apenas haber terminado de asimilar lo conseguido en el Campeonato del Mundo Universitario celebrado en Lake Placid (Estados Unidos), la esquiadora jacetana Celia Abad regresa a Italia, donde entrena con su equipo y en tres días comienza su participación en la Copa de Europa, donde confía en estar entre las mejores. Ha vuelto de la Universiada con dos medallas, una de oro en la Combinada y el bronce en el Supergigante.

“Todavía estoy asimilando todo, pero estoy muy feliz”, reconoce la esquiadora. Y es que “venía de un año duro, con una lesión, era la segunda rodilla que me rompía y apenas hacía meses que volvía a la nieve”. Los objetivos planteados eran más de cara a estas fechas y las dos medallas “han sido un golpe de motivación brutal”. Esta semana comienza la Copa de Europa “y me voy con una confianza en mí mucho más grande de la que tenía antes y me ha servido, mas que el resultado, todo lo que ha conllevado detrás”. Por ello, estos logros “son solo el principio”, porque Celia quiere seguir en la élite. “Todavía queda mucha temporada, quiero seguir disfrutándola y luchar por estar entre las mejores de la Copa de Europa, que es un circuito muy exigente”, señala.

Celia Abad reconoce sentir siempre “el apoyo de Jaca allá donde voy”, y aunque es nacida en Huesca, “llevo en Jaca casi 10 años y si me mudé aquí fue porque era el lugar que me permitía compaginar el deporte con los estudios”. La esquiadora viaja mucho, “pero Jaca siempre es casa”, aseguraba en el acto de reconocimiento que ha celebrado este lunes el Ayuntamiento para ella y para Carmen Pérez, la otra jacetana que ha participado en la Universiada con el equipo español de curling.

Ponía en valor las instalaciones deportivas con las que cuenta la ciudad y en este sentido añadía que “somos afortunados”, al igual que “con la nieve que tenemos”. Abad agradecía el reconocimiento por sus últimos logros deportivos, asegurando que “e