Barça y Real Sociedad miden su euforia en la Copa del Rey

Barça y Real Sociedad se miden este miércoles en un auténtico choque de trenes en el Camp Nou. A un lado estará el flamante campeón de la Supercopa de España y líder de la Liga, mientras que al otro lado comparecerá un equipo que suma nueve victorias consecutivas y que ya acecha en la clasificación a los dos colosos del fútbol español. Es un todo o nada a un partido por un puesto en las semifinales de Copa del Rey.

"Es un partido clave, decisivo. Es un partidazo, son un señor equipo, tanto en defensa como en ataque. Será muy interesante porque la propuesta de Imanol es excelente. Me gustan muchas cosas de la Real Sociedad y gran mérito es de él", aseguró Xavi Hernández este martes en la rueda de prensa previa al duelo de su equipo frente a los guipuzcanos. El técnico de Tarrasa no quiso escatimar en elogios hacia uno de los gallitos de la temporada y avisó a los suyos de lo que tienen que hacer si quieren estar en la siguiente fase del torneo del KO. "Tenemos que tener la pelota, ellos están muy a gusto cuando la tienen", sentenció.

La eliminatoria frente a la Real Sociedad le llega al Barcelona en un momento inmejorable. El equipo de Xavi cerró este domingo frente al Getafe 15 días redondos en los que ha pasado dos eliminatorias de Copa del Rey, ha ganado la Supercopa de España ante el eterno rival y se ha aferrado al liderato de la Liga con dos triunfos vitales para eludir la persecución del Real Madrid. El Barça ha conseguido en ese tramo sobrevivir a la baja de Lewandowski en el campeonato doméstico y hacerse un equipo más sólido en defensa, algo que se había visto amenazado tras los encuentros ante el Espanyol y el Intercity.

Este miércoles ante la Real Sociedad Xavi podrá contar además con todos sus futbolistas. Regresan Robert Lewandowski y Ferran Torres, sancionados en Liga por sus expulsiones ante Osasuna y Atlético, mientras que Ronald Araujo y Frenkie de Jong, dos futbolistas que descansaron ante el Getafe por arrastrar problemas físicos, ya están al cien por cien y podrán ser de la partida. Así las cosas, la duda está en si Xavi repetirá el 4-3-3 usado el pasado fin de semana o si variará el dibujo para incluir un centrocampista más y plantar más batalla en la medular para hacerse con la posesión de balón. Esta opción ya la utilizó en el Metropolitano y frente al Real Madrid en la Supercopa y en ambos casos el resultado fue de victoria.

Un rival lanzado

Será un partido de aúpa para el Barcelona. Enfrente estará un rival que ha cogido la directa con nueve victorias consecutivas entre Liga y Copa del Rey. Atrás han quedado Sevilla, Cazalegas, Coria, Osasuna, Logroñés, Almería, Athletic, Mallorca y Rayo, nueve rivales que pueden dar buena fe de cómo ha regresado la Real Sociedad tras el Mundial de Qatar. Esta racha ha hecho que los de Imanol hayan trepado hasta el tercer puesto en Liga y se pregunten si, por qué no, puede ser el año de volver a la máxima competición continental y de saborear de nuevo las mieles del éxito en una Copa que ya ganaron hace tan solo tres cursos.

Para mojarle la oreja al Barça en el Camp Nou 32 años después, Imanol tendrá que hacer una vez más encaje de bolillos. La Real Sociedad ha demostrado esta temporada que sabe sobreponerse como nadie a las ausencias y deberá hacerlo de nuevo. No estarán por lesión Álex Sola, Mikel Merino, Momo Cho, Ander Guevara, Andoni Gorosabel, Jon Pacheco, Sadiq Umar y David Silva, baja de última hora por unas molestias en la zona del sóleo. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que estará Take Kubo, ya recuperado de sus problemas físicos, y en el que Sorloth, en un gran momento de forma, será la gran amenaza para la zaga culé.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegn, Sergi Roberto, Araujo, Koundé, Balde, Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, Dembélé y Lewandowski

Real Sociedad: Remiro, Aritz, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Illarramendi, Brais, Oyarzabal; Kubo y Sorloth.

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño)

Estadio y hora: Camp Nou, 21:00 h.

TV: Movistar Liga de Campeones.