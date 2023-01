Dani Alves, una leyenda autodestruida

Dani Alves ha vuelto a escena y, como tantas veces, no ha sido por un buen motivo. El que para muchos es el mejor lateral derecho de todos los tiempos ingresó este viernes en prisión provisional sin fianza acusado de violar a una mujer el pasado mes de diciembre en Barcelona, ciudad en la que se encontraba tras el Mundial de Qatar. La jueza aceptó la petición de la Fiscalía y la acusación particular debido al alto riesgo de fuga por las posibilidades económicas del jugador y el hecho de que resida fuera de España. Es el último capítulo de una larga lista de episodios que han terminado soterrando su mito, el de una leyenda del fútbol.

Hubo un tiempo en que Dani Alves era un futbolista admirado en todo el planeta. Fue una pieza capital en el 'Pep Team' que logró el sextete, hizo del carril derecho del Barça su autopista privada y comenzó a fraguar una leyenda que le ha perseguido a lo largo de sus 39 años de vida, la de un ganador. Nadie ha conquistado más títulos en la historia del fútbol mundial que el jugador de Bahía. Hasta en 43 ocasiones se ha colgado el oro, una más que Leo Messi. Alves lo ha ganado todo a nivel de clubes. Tres Champions League, seis Ligas, dos Europa League o diferentes títulos ligueros en Francia e Italia adornan una carrera sin parangón dentro del terreno de juego, algo que se ha visto de forma reiterada opacado por sus continuos desmanes lejos del césped.

Su entrada en prisión es solo el último capítulo de un largo historial. En Barcelona siempre fue un verso libre en un vestuario caracterizado por el decoro. Carles Puyol le abroncó en más de una ocasión sobre el césped por sus bailes irrespetuosos con la afición rival, y es que a Dani Alves lo del baile siempre le tiró tanto como el esférico. Sus salidas nocturnas fueron una constante incluso en los mejores tiempos hasta el punto de ser el encargado de llevar la música en las concentraciones del Barça. Allí donde podía haber una fiesta estaba un jugador que se le conocía por no tener resaca y por llevar un estricto plan físico que le permitía no sufrir cualquier tipo de exceso la noche anterior.

Ese plan no se ha visto alterado en ningún momento. En 2005 conoció a Dinora Santana, la madre de sus hijos, Daniel y Victoria. La relación entre ambos no prosperó y en 2011 se produjo un divorcio que no hizo sino acentuar su perfil extravagante en redes sociales y en una vida privada que iba a entrar en erupción. Tras seis años de soltería conoció a Joana Sanz, una modelo tinerfeña que es su actual pareja, que cree a pies juntillas en su inocencia y que había dado con el truco para tener una relación sentimental con el futbolista. "Respetamos la vida que tiene cada uno por separado. Si quiere salir y beberse hasta el agua de los floreros con sus amigos, cero problema", afirmó a través de Instagram el pasado año.

Su entrada en prisión es el último incidente con la justicia, pero no el único. Hacienda hizo pública el pasado mes de junio la lista de morosos y en ella figuraba por cuarto año consecutivo Dani Alves, que adeuda una cifra superior a los dos millones de euros, mientras que en Brasil el Ministerio Público Federal, de acuerdo con el portal Globo.com, estaría investigando al futbolista por recibir 6,2 millones de reales (1,09 millones de euros) a través de una oenegé que no cumpliría con todos los requisitos. "La sospecha es que las organizaciones estaban inactivas y fueron tomadas para eludir los requisitos legales para recibir fondos públicos", asegura el medio.

También en Brasil, su figura se ha visto envuelta en varias polémicas en los últimos meses. Alves se mojó de cara a las elecciones dando su apoyo al ultraderechista Jair Bolsonaro. "Hay un eslogan que me encanta: Brasil encima de todo, Dios encima de todos", afirmó en sus redes sociales en plena campaña electoral, un mensaje que se unió al de otros futbolistas como Neymar, Rivaldo, Romario o Donato. Pese a sus 39 años y su agitada vida fuera del terreno de juego, Tite le dio una nueva oportunidad de levantar un título con la 'Canarinha' en Qatar, una decisión que causó mucho revuelo y que el propio técnico tuvo que defender. "El criterio premia la calidad técnica e individual y el aspecto físico y mental", aclaró al respecto.

El peor adiós posible

Salvo sorpresa y que algún club exótico le habla las puertas en busca solo del negocio, el futuro de Dani Alves derivará en un adiós forzado y en el peor de los escenarios imaginables. Se enfrenta en Barcelona a una pena de cuatro a doce años de prisión por un presunto delito de agresión sexual y el panorama dentro del terreno de juego, allí donde siempre le ha ido mejor, tampoco es halagüeño.

Su segundo periplo en el club azulgrana terminó con una rotunda manifestación contra el presidente Joan Laporta al asegurar que no le gustó "cómo se gestionó su salida", mientras que en Pumas, equipo en el que actualmente militaba, ya no le esperan. El club mexicano ha rescindido su contrato y la Liga MX espera noticias para proceder a su expulsión definitiva.