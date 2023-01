La carrera más especial de Aragón se corre en Senegal

Es la carrera más especial de los especialistas en organizar carreras. Seis aragoneses de la empresa ‘100 Pies’ partieron ayer en furgoneta desde Zaragoza con rumbo a Kabacoto, un pequeño poblado de Senegal donde organizan una carrera con fines solidarios. Es un viaje de ocho días cuyo objetivo más importante es mejorar las condiciones de vida de este pueblo y, de paso, llevar la alegría a sus cientos de niños.

Todo comenzó cuando Amath Deme, socio de ‘100 Pies’, envió a su pueblo de Senegal varias camisetas que habitualmente se reparten en las carreras de Zaragoza. Más tarde enseñó a Sergio del Barrero, presidente de la entidad, varias fotos con la felicidad de los niños al recibir este regalo. Del Barrero se comprometió a acudir a Kabacoto para organizar una carrera y llenar el pueblo de camisetas fosforitas. Lo cumplió en 2016, cuando organizó la primera edición "con cuatro cintas y cuatro globos".

"Vinieron a vernos de todos los sitios, teníamos gente en la puerta de nuestras cabañas esperando como si fuéramos famosos, porque no habían visto nunca un blanco. Recibimos tanto cariño que me comprometí a volver al año siguiente con más cosas", apunta Del Barrero.

Sergio Del Barrero, con varias niñas en el colegio del poblado. 100 pies

Así lo hizo. El primer año fue con 1.000 camisetas, al siguiente con 2.000 y los dos siguientes, con 3.000, tantas como habitantes tiene Kabacoto. La carrera se convirtió en todo un acontecimiento social en la región, tanto que el imán, el jefe del pueblo, el alcalde de la región, el consejero de deportes y el director del colegio acuden todos los años a presidir el evento, y todo el poblado -y los poblados cercanos- se acercan a disfrutar de la carrera.

Pero los que más lo hacen, sin duda, son los niños que participan. Solo tener una camiseta y un dorsal para ellos es todo un regalo. Además, hay premios para los primeros clasificados y regalos para todos que se reparten en la meta con ayuda de los voluntarios. Estas bolsas de corredor llevan, agua, fruta, gominolas, chocolatinas, una camiseta de atletismo y regalos sorpresa como balones, muñecos, zapatillas...

"Hay niños que no salen del poblado, así que no están acostumbrados a estas cosas. Se dedican a la agricultura y a la ganadería, así que en general no pasan hambre, pero no tienen servicios porque están bastante incomunicados de cualquier otra ciudad grande", señala Del Barrero. Las mayores carencias las tienen, sobre todo, en los equipamientos educativos y sanitarios. "Hace poco consiguieron que les pusieran un enfermero para 15.000 habitantes de la zona", ejemplifica el presidente de ‘100 Pies’.

La expedición que ayer partió de Zaragoza (con Sergio Del Barrero, Fran Guajardo, Iván Del Barrero, Amath Deme, Antonio Del Pago y David Constantelo) partió con una tonelada de ayuda por valor de unos 40.000 € en material de carrera, sanitario, escolar, lúdico y deportivo. Los aventureros de ‘100 Pies’ cuentan con el apoyo de la familia de Amath Deme, de los cooperantes de la ONG de Arapaz, de Unesco Deporte Aragón y de muchas personas que siguen este proyecto desde Zaragoza.

Salida de la carrera de 2020. 100 pies

Gracias al dinero que se ha ido recaudando estos años con distintas iniciativas solidarias desde la capital aragonesa se han arreglado seis aulas del colegio, que hasta ahora tenían el suelo de tierra y las ventanas sin cerrar. Este año, además, van a llevar ordenadores para el enfermero y el director del colegio, y otros 28 para llenar la futura clase de informática que se va a construir este año en el colegio, gracias a la colaboración de la empresa Alerce informática. Por último, se llevarán nuevas equipaciones al equipo de fútbol local, así como una docena de balones donados por el club Colo Colo Zaragoza.