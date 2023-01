Quebrantahuesos 2023: inscripciones, recorrido y todo lo que debes saber

El sorteo de las 3.500 plazas remanentes para completar el cupo de las inscripciones de la edición de 2023 del 17 de junio supone el pistoletazo de salida de una nueva página en la vida de la Quebrantahuesos (QH). Ahora, se abre un periodo de seis meses para la puesta a punto, de preparación y entrenamiento para los ciclistas y de organización y logística para los responsables de la marcha cicloturista de referencia en España. Durante los próximos días, los agraciados en el sorteo irán recibiendo en el correo electrónico un código de acceso para formalizar y completar la inscripción, abonando dentro de plazo los 90 euros (con licencia de ciclismo) o los 108 euros (con seguro obligatorio) que cuesta el derecho a participar en la prueba.

Se espera que sea, por fin, la QH del regreso a la normalidad. Después de dos años de cancelaciones por los efectos de la pandemia del coronavirus y la edición aplazada en 2022 en su fecha habitual debido a una ola de calor, la edición número 32 se instala, de nuevo, en su clásico emplazamiento del penúltimo sábado de junio, en esta ocasión, el día 17.

La prueba tendrá su fisonomía y carácter habitual, el mismo que ha acrecentado su popularidad con el paso de las décadas. Un recorrido reconocible, una participación multitudinaria y popular, con ciclistas de todos los niveles y velocidades, y una organización de calidad.

Ese día 17 de junio, la salida de la distancia Gran Fondo desde Sabiñánigo -junto al edificio Pirenarium ubicado en la Avenida del Ejército- se realizará a las 7.15 de la mañana (45 minutos después partirá la Treparriscos). No se esperan alteraciones en el recorrido de 200 kilómetros. Seguirá su trazado clásico: enfilará, después de la salida, en dirección Jaca por la autovía cerrada al tráfico, circunvalará la ciudad y afrontará, desde ahí, la primera ascensión de las cuatro que perfilan el recorrido: el Somport. Una vez cruzada la frontera en Candanchú, se iniciará el largo descenso hacia Escot para afrontar la subida de rampas más temibles: el col de Marie Blanque. Coronado este puerto con sus últimos cuatro kilómetros al 10% de pendiente media, se abordará la bajada hasta Laruns, para iniciar la maratoniana ascensión de Portalet, “el juez de la QH”, el punto que pone a prueba el fondo, la regulación del ritmo y las fuerza mental de los corredores. El paso por Bubal significará el comienzo de la Hoz de Jaca, última subida de la jornada, con su peligroso descenso y bajada, ya por la carretera principal del valle de Tena, hasta la meta de Sabiñánigo. En el rutómetro, como en las últimas ediciones, ya no está incluida la ‘tachuela’ de Cartirana. La marcha ya no afronta sus últimos kilómetros por ahí, sino por la N-330 en dirección a Aurín y la rotonda de Fiscal.

Para la prueba de medio fondo, Treparriscos, solo existen las categorías de hombres (Y) y mujeres (X), la prueba de 200 kilómetros, la Quebrantahuesos, se compone de las siguientes categorías: damas A (18 a 24 años), B (35 a 44 años), I (45 a 54 años), J (55 años y más) y L (25 a 34 años); hombres C (18 a 24 años), D (25 a 34 años), E (35 a 44 años), F (45 a 54 años), G (55 a 64 años) y H (65 años y más); y categoría Tándem.

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la salud de los participantes, la organización de Quebrantahuesos recuerda que, según exigen las autoridades francesas, para poder participar en Quebrantahuesos Gran Fondo es obligatorio estar en posesión de un certificado médico de un año de vigencia desde el día que se celebra la prueba.

En esta edición, el homenajeado será Alejandro Valverde, el ciclista español con más triunfos, retirado en 2022. El murciano estará presente en la línea de salida y será distinguido durante el fin de semana.