De Zaragoza a tocar fondo en apnea en la piscina más profunda del mundo

“Más difícil todavía”. Este parece ser uno de los lemas de vida de Alberto Álvarez quien, a sus 34 años, ha logrado hacer realidad uno de los últimos retos que se había marcado: tocar fondo en la piscina más profunda del mundo. ¿Cómo? Practicando un deporte extremo: apnea. Así, el pasado 25 de diciembre, este vecino de Zaragoza nacido en Málaga se convertía en la séptima persona del planeta en conseguirlo. ¿El escenario? Nada más y nada menos que Dubái. Una manera muy original de celebrar la Navidad, al otro lado del mundo.

Inaugurada en junio de 2021, Deep Dive Dubái es una piscina de 60 metros de profundidad que contiene nada más y nada menos que 14 millones de litros de agua. “Logré cumplir dos objetivo: por un lado tocar fondo tan solo usando el aire de mis pulmones, y, por otro; aguantar la respiración en apnea estática durante 10 minutos y 33 segundos. Un buen punto desde el que seguir aprendiendo más sobre este maravilloso deporte”, reivindica el protagonista de esta historia.

Alberto Álvarez, buceando al fondo de la mayor piscina del mundo, en Dubái, practicando apnea. H. A. Alberto Álvarez es el séptimo humano del mundo capaz de tocar el fondo de la piscina más profunda del mundo.

Y es que, si hay algo que cautivó a Alberto de este deporte que conocieron hace apenas un año fue el hecho de que pusiera en juego sus propios límites. “Hemos viajado a Dubái hasta en cinco ocasiones para prepararnos para la prueba. Desde entonces, nuestros viajes se han transformado para añadir esta práctica como variable a la hora de decidir destino, duración de la estancia y otras variables”, afirma.

Y es que, esto de la apnea tan solo es una afición, o, como él mismo afirma, “otra forma de ponerme a prueba cada día”. Y una actividad que compatibiliza con su trabajo, la divulgación de un estilo de vida saludable. Desde hace una década, junto a su pareja, la zaragozana Marina Márquez (36); dan vida al proyecto ‘The Macro Wizard’, con el que atesoran más de 200.000 seguidores y recorren el mundo en forma de ‘nómadas digitales’, promoviendo una forma de vivir distinta y saludable.

Su proyecto nació en 2012, precisamente, en Zaragoza. Pero, ¿por qué un nómada digital elegiría la capital aragonesa como base de operaciones? “Por aquel entonces Apple, donde trabajaba, me mandó de Reino Unido para continuar con su expansión por España. Pronto descubrí una ciudad que me sorprendió por su facilidad para navegarla a pie, su espectacular basílica y la amabilidad de su gente”, reconoce.

"En 2010 logré perder 65 kilos tras más de dos décadas sin ser consciente de mis hábitos"

Mucho ha cambiado su vida en todo este tiempo pues, un par de años antes, Álvarez protagonizaba un cambio físico que, aunque él pareció no darle importancia; no pasó inadvertido ni en su entorno, ni a través de sus redes sociales. “En 2010 logré perder 65 kilos tras más de dos décadas sin ser consciente de mis hábitos, objetivos ni nada por el estilo”, explica. Lo que él no sabía era que este cambio personal le cambiaría la vida.

Marina Márquez y Alberto Álvarez. Heraldo.es

“Yo no le daba tanta importancia, pero muchas personas me preguntaban cómo lo había conseguido. Para mí fue mucho más que un cambio físico. Fue un cambio en mi forma de ver e interactuar con el mundo por completo”, continúa. Un cambio que le llevaría, 13 años después, a convertirse en la séptima persona en sumergirse en apnea en la piscina más profunda del mundo: “Ser la séptima persona que toca el fondo de la piscina más profunda del mundo suena a algo reservado para superhumanos, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad”.

Sí, existe una forma de vida distinta

La famosa frase de que “Todo esfuerzo tiene su recompensa” cobra fuerza en el seno de este proyecto divulgativo que busca remover conciencias. “No llegamos a millones de personas online por ser virales. Lo hacemos por la constancia de aportar algo útil a diario, de no vendernos a la primera de cambio y de valorar nuestra integridad, el método científico y aportar información de calidad”, asevera Alberto, que lleva años formándose en nutrición, deporte y salud.

“Muy pocas cosas están reservadas para superhumanos y con un poco de trabajo de consciencia para saber lo que realmente queremos y una buena dosis de trabajo, constancia y humildad para seguir aprendiendo, casi todo está al alcance de nuestra mano”, reivindica.

Libros que ha escrito Alberto Álvarez. H. A.

Desde 2012, ‘The Macro Wizard’ no ha dejado de crecer, y lo que comenzó como un hobby, en 2017 se convirtió en su forma de vida. “Una forma de vida inusual basada en la libertad y la paz mental”, afirma. Hasta la fecha, Álvarez ha publicado cuatro libros sobre un estilo de vida saludable –‘Un mago en la cocina, 2018; ‘Las pirámides de Nutrición y entrenamiento (1 y 2), en 2019; y ‘Atrévete a comer’, 2021- que han superado las 120.000 copias vendidas; y gestiona una newsletter que leen más de dos millones de personas al año.