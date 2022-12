El mejor regalo de Navidad para Sergio Sánchez: jugará en el club que quiere tras meses sin competir

Sergio Sánchez lleva unos meses viviendo una pesadilla. Y su familia, también. Tiene 11 años y su pasión es el fútbol. De hecho, lleva más de media vida pegado a la pelota de cuero. A pesar de que es su mayor ilusión, esta temporada no está disfrutando como a él le gustaría. Lleva tres meses sin competir. El club al que pertenece desde los cuatro años, el API (Actur Pablo Iglesias), se negó a dar de baja su licencia federativa para competir con otro club. Tras el revuelo en redes sociales, la entidad deportiva ha cedido este miércoles y, finalmente, efectuará el trámite. Será el mejor regalo que tendrá Sergio esta Navidad.

Fue en septiembre cuando la familia de Sergio solicitó al API que diese de baja la licencia de su hijo debido a diferentes desencuentros con personas vinculadas a esta entidad deportiva. La respuesta no fue favorable para esta familia ya que la directiva rechazó la petición y se comprometió a "cumplir con el compromiso firmado". La familia se encontró con una traba después de otra y pidió a la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) que actuase, así como al Justicia de Aragón y al Gobierno de Aragón. La FAF explicaron que no podía hacer nada al respecto "porque la normativa es clara". "Le tienen que dar la baja el club de origen para poder jugar en otro al firmar los padres la licencia para la temporada en curso", apuntaron.

Ante las críticas en redes sociales, finalmente el API dio permiso al jugador para "entrenar en otro equipo", pero no jugar. Desde entonces, Sergio ha entrenado con el Balsas y ha disputado un torneo y un partido amistoso. Mientras, la familia seguía luchando para desatascar la situación y que su hijo pudiese jugar los partidos de liga. "Solo le daban permiso para eso y mi hijo acudía con mucha ilusión a los pocos encuentros que podía disputar", cuenta la madre del pequeño, Sara Laguna.

Al parecer, el último obstáculo que se han encontrado en el camino lo han sufrido este martes, 27 de diciembre. La presidenta del API denegó la participación de Sergio en el último torneo del año, el del Juventud.

La desilusión volvió a invadir al pequeño. "El Balsas le solicitó al API la participación de mi hijo muchos días antes. Sin embargo, la respuesta, que fue un no, llegó solo tres horas antes del partido. Se llevó una decepción porque tenía muchas ganas. Una vez más, las decisiones del API le han hecho derramar lágrimas de tristeza", denuncia la madre.

Sergio Sánchez, con la camiseta del Balsas, en un partido amistoso. S. L.

El Actur Pablo Iglesias justificó que los jugadores han de estar inscritos en el club en el que va a jugar para poder participar en el torneo. En la normas de esta competición organizada por el Juventud se especifica que los participantes deben acudir con las fichas de su club, sin embargo, ante la "excepcionalidad de la situación" de Sergio, los organizadores le permitían competir si recibían la autorización del API. La negativa llego antes de que comenzase el primer encuentro: "No nos parece ni lógico ni coherente que Sergio Sánchez juegue para un club estando inscrito en otro".

Su nuevo equipo, el alevín del Balsas, quiso apoyar a su compañero y como muestra de protesta, los jugadores se arrodillaron y no jugaron los primeros instantes del partido. Los familiares de los alevines respondieron con un intenso aplauso, un gesto que agradecieron tanto Sergio como sus padres. "Ya estábamos en el coche con la mochila y nos enteramos de que no podía jugar. Aún así, mi hijo quiso ir para animar a sus compañeros", expresa la madre.

Las redes sociales volvieron a llenarse de mensajes de a apoyo a la familia. "Yo, lo siento por tu hijo y como delegado del Juventud, me parece deleznable. Solo espero, que tu hijo sea feliz en el lugar que él quiera jugar, no el que le impongan", escribe en redes sociales uno de los responsables.

El API ha rectificado este miércoles tras la presión en redes sociales. "He autorizado a jugar el torneo y me he comprometido a dar la baja cuando estén al corriente de pagos", ha asegurado la presidenta.

La familia de Sergio -que ya estaba a punto de desistir debido a que ya casi ha terminado la primer vuelta de liga- celebra que, por fin, su hijo podrá jugar con sus amigos de clase y así, ser feliz. Será, sin duda, su mejor regalo de Navidad.