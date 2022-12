Expedición montañera de Monzón al Aconcagua

El joven montisonense Andrés Vilalta toma el testigo de su padre y volará el lunes 19 de diciembre rumbo a Latinoamérica para coronar la cumbre más alta del continente y la cima más alta del mundo fuera de las montañas asiáticas, el Aconcagua (6.962 metros). Este martes, el joven montañero recibía el apoyo del Ayuntamiento de Monzón de manos del alcalde, Isaac Claver, y del concejal de Deportes, Eliseo Martín, que le entregaron una bandera de Monzón para colocarla en lo más alto. La expedición la realiza con el montañero de Zuera José Carlos Cortés, afincado desde hace ocho años en la capital del Cinca Medio. La expedición durará una veintena de días, para regresar a casa el 8 de enero.

Para Andrés Vilalta, la presente es su primera gran expedición sin Carlos Pauner y “me servirá para ir cogiendo experiencia en altura antes nuevos retos. La expedición va a ser muy rápida y como es habitual una vez en el campo base funcionamos de una manera autónoma”. Vilalta ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, comarca del Cinca Medio y las empresas Grupo Casmar y Leo & Nine Wines “para poder seguir haciendo lo que le gusta y recuerda que es complicado el retorno a los patrocinadores de su aportación”.

El coste de la expedición ronda los 6.500 euros por montañero (el acceso al parque ya supone pagar 800 dólares). “Estas expediciones son caras en comparación con un ochomil. Además, tienes que llevar dinero en efectivo para un posible rescate, porque si no el helicóptero no despega. Yo llevo tres expediciones y económicamente la situación está flojeando, por lo que es muy de agradecer el apoyo de estas empresas”, señaló.

En dos años Vilalta ha subido al Pico Lenin, intentó este verano encarar el Korzhenevskaya y ahora el Aconcagua “porque en ese momento es verano y podría ser una cima atractiva sin ser complicada. Técnicamente no es un pico difícil, pero siempre hay que tener cuidado con el factor de la altura”. El vuelo parte de Barcelona con llegada a Santiago de Chile, desde donde viajarán a Mendoza, Argentina para dirigirse a Penitentes, el parque natural del Aconcagua. El campo base estará ubicado en Campo Mulas.

No tomará la “variante altoaragonesa” que abrió en 1995 su padre Javier Vilalta y los montañeros de Barbastro Josan Hidalgo y Javier Alvira, de Binaced, y que pasaba por el glaciar de los polacos. “No pudieron hacer cumbre y me hubiera gustado acabar esa ruta, pero dados los pocos días de la expedición he valorado hacer cumbre”, explica. En un futuro se planteará que el Cine Victoria acoja un vídeo sobre esta expedición, según ha adelantado el montañero.

Por su parte, José Carlos Cortés se ha mostrado “ilusionado con esta expedición junto a Vilalta con el que ha hecho mucho Pirineo y aunque este año la Navidad y su cumpleaños-28 de diciembre-serán diferentes, merece la pena. Serán celebraciones de altura”.

Para el alcalde de Monzón, Isaac Claver, “es un orgullo que la bandera de Monzón vuelva a acompañar en su nuevo reto a Andrés Vilalta y a José Carlos Cortés a la cima más alta del mundo fuera de las asiáticas. Esta nueva expedición engrandece el nombre de Monzón como referencia deportiva en alpinismo, con Andrés que se ha hecho un hueco en Aragón, junto a Carlos Pauner, y que le seguimos apoyando encantados en esta nueva hazaña. Así que suerte y mucho cuidado, porque para nosotros y, como ya le habrán dicho, lo importante es volver”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Eliseo Martín, ha cerrado el turno de intervenciones, recordando “que, aunque Andrés lo ha puesto muy sencillo, el pico tiene sus complicaciones con temperaturas de 35º bajo cero. Y que nos sentimos muy orgullosos que el nombre de Monzón llegue tan lejos y que Vilalta continúe sumando expediciones. Nos quedamos a la espera de ver esas grabaciones que suelen hacer de sus expediciones”.