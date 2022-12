Abdominales que se pueden hacer de pie para no hacer sufrir a la espalda

Cuando pensamos en hacer abdominales, nos vienen a la cabeza los típicos 'crunch' que no gustan a todo el mundo y que no son tan efectivos como parece. Y es que pueden provocar dolor en la espalda y no son tan cómodos de realizar para todo el mundo. Los abdominales también pueden ejercitarse, aunque no lo parezca, de pie y con la misma efectividad o más.

Los expertos en salud de AXA apuntan que este tipo de ejercicios son más prácticos al tratarse de movimientos funcionales y con una postura más natural. Además, previenen lesiones ya que la espalda no recibe ningún impacto y, encima, se pueden realizar sin material adicional, aunque siempre se pueden añadir gomas o mancuernas si se quiere aumentar la dificultad.

Algunos ejemplos de abdominales que puedes practicar de pie son:

Pike crunch. De pie, con los pies juntos y los brazos extendidos hacia arriba, levanta la pierna derecha a la vez que intentas tocarla con las manos. Lo mismo con la otra pierna.

De pie, con los pies juntos y los brazos extendidos hacia arriba, levanta la pierna derecha a la vez que intentas tocarla con las manos. Lo mismo con la otra pierna. Levanta rodillas. Como si corrieras, pero sin moverte del sitio. También se llama skipping.

Como si corrieras, pero sin moverte del sitio. También se llama skipping. Giro oblicuo. Hay que flexionar el tronco hacia un lado y hacia el otro, intentando mantener la espalda recta, de pie y con las piernas ligeramente abiertas.

Hay que flexionar el tronco hacia un lado y hacia el otro, intentando mantener la espalda recta, de pie y con las piernas ligeramente abiertas. Gira la cintura . Hay que levantar las rodillas, alternativamente, hasta tocar el codo del mismo lado.

. Hay que levantar las rodillas, alternativamente, hasta tocar el codo del mismo lado. Inclínate al lado . Con una mano sobre la cabeza y el otro brazo estirado al lado del tronco, hay que doblarse hacia el lado del brazo recto.

. Con una mano sobre la cabeza y el otro brazo estirado al lado del tronco, hay que doblarse hacia el lado del brazo recto. Patada lateral. Eleva la pierna derecha hasta la altura de la cadera, mientras bajas el codo derecho hasta tocar la rodilla.

Eleva la pierna derecha hasta la altura de la cadera, mientras bajas el codo derecho hasta tocar la rodilla. Sentadilla con patada. Haz una sentadilla y, cuando vayas a levantarte, eleva una pierna hacia un lado. Alterna las piernas mientras vas completando la serie de sentadillas.



