Laura Apario Anglés: "Intento pilotar mi vida por el mejor camino"

¿Piloto o pilota?

Piloto, somos pilotos femeninas en la competición. Cuando nos ponemos el casco, da igual que seas hombre o mujer; lo que importa es la pasión con la que hagas las cosas.

¿El automovilismo sigue siendo territorio masculino?

Sí, pero se van notando cambios, cada vez somos más mujeres. Hay muchos proyectos para fomentar el automovilismo en el mundo. Está la Woman Series (W Series), que tiene a tres representantes españolas –María García, Nerea Martí y Belén García– que lo están haciendo muy bien. Es bueno crear referentes para que las niñas vean que con pasión e ilusión se puede llegar lejos.

Hablar de Alcañiz para usted es...

Hablar de mi ciudad es hablar de motor, de carreras, de gasolina en las venas... Recuerdo desde muy pequeña asomarme al balcón y ver cómo pasaban los coches en el Circuito Guadalope. De hecho vivo en la zona donde estaba ubicada la línea de meta del antiguo trazado urbano. Nadie de mi familia compitió antes que yo, pero en mi casa siempre se ha respirado aroma de motor.

Más información Automovilismo aragonés con nombre de mujer

Laura Aparicio, con su primer kart de tierra L. A.

¿Es la primera piloto de la saga Aparicio-Anglés?

Sí, siempre hay que ser la primera en algo. Mi abuelo por parte de madre, Rafael Anglés, tenía un kart de tierra y cuando tuve seis años me monté por primera vez en él; iba por caminos de Alcañiz a derrapar. Y por parte de padre, mi abuelo Ángel Aparicio, conocido como ‘El Cureta’, inició las carreras del circuito urbano junto con Joaquín Repollés. Fueron los impulsores de las exitosas carreras de automovilismo Ciudad de Alcañiz, entre los años 1965 y 2003.

Pilotos de Fórmula 1 han piropeado su trabajo.

En 2008, cuando tenía 12 años, la Federación Aragonesa de Automovilismo creó el proyecto Fórmula Karting Aragón y nos presentamos 100 niños. Seleccionaron a 14 niños y una niña para competir en el Campeonato de Aragón de Karting: esa niña fui yo. El expiloto de F1 Pedro Martínez de la Rosa fue el encargado de hacer la selección y dijo que la mayor progresión en la pista fue la mía: me sentí muy orgullosa de sus palabras. Fue una escuela en la que nos enseñaron todo del karting, el trampolín para dar el salto a otras especialidades. También tuve la suerte de poder entrenar con Jaime Alguersuari en la Serie Rotax de karting.

Más información Motorland acogerá la única prueba nocturna de la European Le Mans Series

¿Hay mucho sacrificio para poder hacerse un nombre en el automovilismo?

Para mÍ no es sacrificio hacer algo que te gusta. Es cierto que en este deporte, y más en los inicios, los padres tienen que estar dispuestos a apoyar el proyecto; tener mucha paciencia y saber que se trata de una carrera de fondo. Es necesaria la ayuda de patrocinadores, para hacer frente a los gastos, por lo que cada año, es una lucha constante en este aspecto. Probablemente sea la parte más complicada, pero nunca se me ha pasado por la cabeza tirar la toalla, esa es la opción fácil.

"En este deporte, y más en los inicios, los padres tienen que estar dispuestos a apoyar el proyecto; hay que tener mucha paciencia y saber que se trata de una carrera de fondo"

¿Cómo empezó todo?

Me inicié en el karting; tuve apoyo para correr el Campeonato de Aragón y las Series Rotax en 2010 y 2011, proclamándome campeona las dos veces y cuando me nombraron “Mejor promesa femenina del deporte turolense”, tuve que dejarlo todo por la crisis económica: las empresas dejaron de respaldarme. Un amargo parón de cinco años.

La piloto alcañizana, con la selección española en los recientes FIA Motorsport Games 2022 Javier Moya Llasat - Pibe Photo

¿Y qué hizo en ese paréntesis?

Estuve impartiendo cursos de conducción segura; trabajé en Motorland como comisaria técnica y de ruta, sacando banderas a pilotos con los que anteriormente competía; me presenté a la selección de Slalom, y conseguí la beca para volver a competir, esta vez en el Campeonato de Aragón de slalom, donde aprendí cómo se conduce un turismo y la destreza al volante. Más adelante, también tuve la oportunidad de dar el salto a la disciplina de velocidad: el año pasado logré subir a lo más alto del cajón, fui Campeona de Aragón de velocidad en la categoría de ‘rookies’, entre otros premios.

Y entre volantazo y volantazo, encontró en la enseñanza otra de sus pasiones.

Soy maestra de educación infantil, actualmente trabajo en el colegio Virgen del Pilar de Calanda. Soy interina y estoy opositando, que es como una carrera de fondo. Me levanto piloto y me acuesto piloto (risas). Intento pilotar mi vida por el mejor camino.

"Participar en los Juegos Olímpicos del motor ah sido un regalazo que me ha dado la vida y una oportunidad que me he permitido disfrutar y aprovechar al máximo"

¿A toda velocidad y sin parar de hacer cosas?

Sí (risas). Porque además de los estudios hay que sumar los entrenamientos -el físico y el técnico en un simulador- y los test en pista. Y también estoy dentro de un proyecto muy bonito con la Dirección General de Deportes de Aragón: vamos por los centros escolares e impartimos charlas sobre #Mujer&Deporte. Hablamos con los pequeños de la importancia de luchar por los sueños y que con esfuerzo y constancia las cosas llegan.

Su perseverancia le ha proporcionado un premio mayúsculo: su presencia recientemente en los Juegos Olímpicos del motor (los FIA Motorsport Games 2022)

Es un regalazo que me ha dado la vida y una oportunidad que me he permitido disfrutar y aprovechar al máximo. Fui elegida por la Federación Española y acudí a Marsella siendo miembro de la selección española de automovilismo, con 25 compañeros que ahora son amigos, finalizando los séptimos del mundo. El poder correr con otros pilotos del mundo y defender la camiseta de la selección han supuesto poner en valor todo el trabajo realizado durante 15 años compitiendo en el deporte que me apasiona, el automovilismo. Deporte que espero seguir disfrutando, muchos años más.