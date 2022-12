Portugal busca la unidad tras los desencuentros con Ronaldo

El 6-1 frente a Suiza ha sido la mejor terapia para superar la crisis abierta con la suplencia de Cristiano Ronaldo. Las críticas del astro portugués hacia el seleccionador al ser sustituido contra Corea del Sur provocaron un incendio que Fernando Santos resolvió dejándole en el banquillo contra Suiza. Una jugada arriesgada que Gonçalo Ramos se encargó de hacer buena con un hat-trick que hizo olvidar por completo al ex del United. Portugal asustó a sus rivales y ahora busca la unidad para perseguir el sueño de lograr el título mundial. Y en esa empresa también necesita a Ronaldo en Qatar. De ahí el mensaje de Fernando Santos al finalizar el encuentro. "Somos amigos desde hace muchos años. Todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán". O el del goleador Ramos. "Cristiano es nuestro líder y siempre intenta ayudarnos".

Más información El espejo roto de Rubiales

Jaleado por la afición, Cristiano saltó al campo en el minuto 74 y buscó sin acierto un gol que reconfortara su ego. Y al finalizar el encuentro, tras abrazarse con sus compañeros, acudió a uno de los fondos del estadio a saludar a la afición portuguesa y se marchó a vestuarios. Él no se refirió a su suplencia, pero sí su pareja Georgina Rodríguez a través de las redes sociales. "Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", escribió la protagonista del 'reality' 'Soy Georgina', quien deseó buena suerte a Portugal y también un arreglo en la situación de su pareja: "Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más", pidió a Cristiano.

Habrá que ver si la veterana estrella lusa asume su nuevo rol dentro de la selección y Portugal es una piña para abordar primero su compromiso contra Marruecos y, en caso de ganar, las semifinales y la deseada final. De momento, Cristiano Ronaldo no se entrenó con los suplentes y prefirió quedarse con los titulares, algo que llamó la atención de los periodistas que siguen la información de Portugal. Según el rotativo deportivo 'A Bola', porque realizó una sesión de gimnasio, algo que ya hizo Ronaldo en otras ocasiones, como el 30 de noviembre, para cuidar la mecánica de un futbolista que ya tiene 37 años.