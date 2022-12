La Quebrantahuesos abre el proceso de inscripción para el sorteo de plazas

La próxima Marcha Cicloturista Quebrantahuesos, la 32ª, continúa dando pasos adelante. Después de que ya se comunicase su fecha de celebración, el 17 de junio, este miércoles se ha hecho saber otro hito a marcar en el calendario previo, el del periodo habilitado para que los interesados en tomar la salida en Sabiñánigo tanto en la propia Quebrantahuesos, de 200 km, como en su hermana pequeña, la Treparriscos, de 85, se inscriban en el sorteo que adjudica las plazas; proceso necesario al ser ya norma que las solicitudes superen a las vacantes. El día de inicio será el próximo martes, el 13 de diciembre, momento en el que también se hará saber cuántos huecos hay disponibles en el pelotón, y el último, el 10 de enero a las 13.00.

Los trámites para registrarse se deben completar en la página web de una marcha que en condiciones normales, las que se esperan recuperar en la próxima edición después de que las dos últimas hayan estado marcadas por el traslado de la celebración a septiembre por la covid y las condiciones climatológicas, supera los 11.000 cicloturistas.

Con el fin de que la mala suerte no sea un impedimento para poder participar, la organización ha establecido que los no agraciados de forma consecutiva en las dos últimas loterías, las de 2020 y 2022, tengan ahora un sitio asegurado. Para ello, no obstante, sí deben apuntarse al sorteo de 2023. Del mismo modo, existen otras maneras de tener una plaza directa. Se ofertan diversos packs y también la opción de inscribirse en el desafío Pirineos No Limits, que agrupa a la Quebrantahuesos con la Marxa 3 Nacions y la Cyclosportive L’Ariégeoise.

Al margen de todas estas posibilidades, existen colectivos que ya tenían un dorsal adjudicado y que en los últimos días han ido recibiendo las claves de inscripción, algo para lo que tienen de tiempo hasta el próximo lunes. Se trata de los participantes con al menos quince ediciones completadas, los que en el sorteo de 2022 no fueron agraciados con una plaza en la Quebrantahuesos y acabaron apuntándose a la Treparriscos, los que tras el aplazamiento del pasado junio mantuvieron su plaza para el 24 de septiembre, los que en 2022 realizaron el desafío Pirineos No Limits, los que tomaron la salida en las dos etapas de la Madrid 7 Picos y los que sufrieron un accidente en la última edición.

Aquellos que en junio, en el momento del aplazamiento, eligieron la opción de traspasar su inscripción a 2023, ya la tienen completamente tramitada.