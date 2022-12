El Ciclocross Ciudad de Huesca apuesta por la espectacularidad en su sexta edición

Pionero y referente de la modalidad en Aragón, el próximo domingo el Ciclocross Ciudad de Huesca celebrará una sexta edición en la que la organización, que corre a cargo del CC Oscense con la colaboración de la Federación Aragonesa de Ciclismo, el Ayuntamiento de Huesca y la Fundación Alcoraz, ha querido primar la espectacularidad de cara al espectador. Para ello, según explicó este lunes en su presentación Miguel Bergua, coordinador general del CC Oscense, se ha diseñado un circuito “muy visual con el que se va a poder disfrutar de la belleza y la habilidad que requiere el ciclocross y que será más físico que técnico”.

El trazado consta de 2,8 kilómetros y discurre por el entorno del Palacio de los Deportes de la capital altoaragonesa y el cerro de San Jorge. En él, no faltarán las zonas de gravilla y de tablas, situada cerca de la meta. También jugará un papel importante la meteorología. El año pasado, sin ir más lejos, en principio no se consideraba que el circuito fuese a ser duro, pero la lluvia y el frío lo complicó. Ahora la previsión es de frío y no se descartan las precipitaciones.

La participación que se prevé es de unos 300 ciclistas, lo que triplica la cantidad de cualquier otra de las citas que se celebran en la Comunidad. A ello ayuda el que, además de ser la penúltima parada de la Copa de Aragón, esté también incluida en el calendario de la de Cataluña y que sea puntuable para el ranking nacional. Entre los que lleguen de fuera se espera al olímpico Jofre Cullell, que ya se impuso en 2021.

En cuanto a la competición local, en la Copa de Aragón aún está prácticamente todo por decidir. En las categorías élite Adrián Villacampa y Lilian Soriano consolidaron en la anterior prueba en Boltaña, la cuarta del circuito, su liderazgo en la general y ahora lo tienen que asegurar. Antes de llegar a Huesca, primero el jueves se disputará el II Ciclocross Ciudad de Tarazona y después, el 18 de diciembre, se echará el cierre con el V CX Utebo.

Además de Villacampa y Soriano, otro de los nombres aragoneses destacados será Javier Zaera, vigente campeón de España sub-23 y que recientemente debutó en el Europeo con la selección española. Además, en júnior cabe resaltar a Rafa López, Adrián Jiménez y Elias Tane, y en cadete a Gabriel Mur y Ana López.

El Ciudad de Huesca se pondrá en marcha a las 9.15 con las competiciones máster. Una hora después será el turno de los cadetes, lo júnior y las féminas. A las 11.30 se dará el pistoletazo a los Juegos Escolares y a las 12.30 llegará el plato fuerte con los élite, sub-23 y máster 30.

“Hace ya siete años que empezamos a recuperar el ciclocross en Aragón y ya se está viendo el nivel altísimo que podemos tener con corredores como Javier Zaera o lo que vienen por detrás en las categorías júnior y cadete”, destacó Luis Marquina, presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo. “Solo puedo felicitar a todos los clubes y ayuntamientos que nos apoyan, se demuestra que con ganas, ilusión y trabajo llegamos a donde queramos, el ciclismo está demostrando que es un desarrollador económico”, afirmó.

Por su parte, el concejal de Deportes de Huesca, José María Romance, subrayó que “el Ciclocross Ciudad de Huesca es un buen ejemplo de que cuando las instituciones, los clubes y las federaciónes colaboran, lo que se proponen sale adelante no sin esfuerzo”.