Queda en el aire la celebración de la Aragón Bike Race en Calatayud para 2023

La celebración de la Aragón Bike Race en Calatayud, prevista entre el 9 y el 13 de marzo de 2023, está en el aire. A primera hora de este miércoles, a través de redes sociales, la organización anunciaba que suspendía la prueba al considerar "incumplidos los acuerdos económicos de 2022 por parte del Ayuntamiento", pero desde el propio Consistorio bilbilitano puntualizaban que "se está trabajando para solucionar este asunto" y que están pendientes de fijar una reunión con el responsable de la cita. Ambas partes establecieron un respaldo económico para la pasada celebración de la cita valorado en unos 20.000 euros.

En este sentido, desde el Área de Deportes, su concejal, Héctor Sarriá (PP), explicaba que del total, se firmó un convenio valorado en 12.500 euros antes de que se celebrase la cita. "Hasta el 28 de octubre no se recibió ninguna documentación para la justificación de los gastos del acuerdo que alcanzamos. Desde el día 2 está en fiscalización por el Área de Intervención, que una vez lo compruebe se abonará", ha detallado el edil. A eso, añade Sarriá, se suma "una reunión con la Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón para ayudar con la prueba, como así hicieron".

La organización argumentaba que el montante restante, unos 4.500 euros, fueron comprometidos por el Departamento municipal de Turismo y que desde marzo se ha reclamado el abono. "Una prueba que traía a Calatayud y su comarca un gran retorno económico, que conseguía llenar durante varios días todas las plazas hoteleras, que suponía un gran impacto a nivel de imagen de marca para el turismo deportivo", puntualizan en el comunicado.

Por su parte, el concejal del área, Jorge Lázaro (Cs), se limitaba a apuntar que "no voy a entrar a valorarlo". Por su parte, los promotores insistían en que "habiendo adelantado nosotros el dinero, ya que no hemos dejado nada por pagar a nadie, nos vemos en la tesitura de no seguir adelante con la prueba de 2023 por responsabilidad y porque es económicamente inviable para nosotros por las dudas contraídas debido a los incumplimientos del Ayuntamiento".

Sarriá, por su parte, ha insistido en que "desde hace días teníamos previsto vernos y lo tenemos pendiente, porque queremos ver qué se puede hacer para solucionarlo". "Por nuestra parte no va a ser que se pierda la prueba", ha remarcado el concejal de Deportes. El alcalde, José Manuel Aranda, insistía en que "no se puede pagar si no hay una factura o documentación que lo acredite, y lo que se ha registrado se pagará a la mayor brevedad".

"La fianza se le devolvió en mayo y del convenio de 12.500 euros tiene el informe favorable", ha subrayado el regidor. Así, Aranda valoraba que "la idea es que la prueba siga en Calatayud" y coincidía en que "vamos a tener una reunión conjunta para aclararlo y para que si se dijo que se iba a pagar una cantidad, se pague al completo". Ese encuentro está previsto que se dé en los próximos días y una vez celebrado se conocerá el destino definitivo de la carrera.

La prueba, que fue incluida en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), reunió en marzo a casi 700 participantes, entre los que había referencias nacionales e internacionales de la bicicleta de montaña. En ella llegaron a enrolarse, entre otros, hasta los exciclistas profesionales Miguel Induráin y Ángel Vicioso.