Jesús Seba: "En Catar también sufrimos por el Real Zaragoza"

El Mundial de Catar también tendrá representación aragonesa. Jesús Seba, exjugador del Real Zaragoza, forma parte del equipo técnico de la selección de Bélgica, entrenada por Roberto Martínez.

¿Qué hace un chaval del barrio Oliver en Catar?

Pertenezco al cuerpo técnico de la selección de Bélgica, con Roberto Martínez. La historia, como usted sabe, es muy larga.

¿Rebobinamos 30 años atrás?

Recordar es volver a vivir y aquel tiempo fue maravilloso. Antes de nada, tengo que decir que yo soy de Miralbueno, pero jugaba en el Oliver. Allí me inicié, con Mariano Galicia, Javier Lambán, Víctor Pinilla, Antonio Alfonso… De juvenil, me fichó el Real Zaragoza y allí coincidí con Roberto Martínez, que venía del Balaguer. Allí nos hicimos muy amigos.

Qué tertulias tan buenas en el bar Moneva, debajo de la residencia de futbolistas del Real Zaragoza, en la calle Bretón.

Nos juntábamos Xavi Aguado, Raúl Agné, Íñigo Rodríguez, Dani Aso, Alfredo Martínez, Tito García Sanjuán, Roberto Martínez… También venía usted por ahí a contar sus historias de fútbol.

Las mejores pirolas de la Universidad que he hecho en mi vida. Hace unos meses repasé con Dani Aso sus trayectorias y ¡hay que ver dónde están todos!

Usted tampoco se queje, que no le ha ido mal. Y sí, uno es seleccionador nacional de Bélgica, el otro entrena en fútbol profesional, el otro en el filial del Huesca...

Qué ingrediente especial tendrían las papas bravas del Moneva para ubicarlos a todos en la élite de un mundo tan complicado como el fútbol.

¡Ja, ja, ja! Es cierto, ahí estamos todos. Lo esencial, lo más importante, es que amábamos y amamos el fútbol, que entregamos todo por el fútbol. Roberto debutó con el Real Zaragoza frente al Atlético de Madrid. A mí, un día ya lejano me dijeron que iba a debutar en Atocha frente a la Real Sociedad.

Hasta lo narró en primera persona, en directo para toda España, José María García.

Salté al campo, me hizo una falta Alberto Górriz, y me dijo: «Bienvenido a Primera, chaval».

Después, fueron valientes y se fueron a Inglaterra.

Casualidades de la vida.

No, casualidades, no. Causalidades, que parece lo mismo pero no es igual.

El dueño del Wigan montó las tiendas de deportes JJB. Paul Hodges era el encargado de la tienda en Zaragoza. Nos conoció y nos llevó allí. Éramos tan jóvenes…

Y allí se labraron el futuro.

Yo regresé. Me casé con Vicky y nacieron Lucía y Rocío. Estoy muy orgulloso de haber formado una familia. Rocío es gimnasta. Acaba de estar en el Campeonato de España y todo. Y Roberto, ya sabe…

Roberto Martínez: la persona más inteligente que he tenido delante de mí jamás. Te mira y te hace un escáner en tres segundos.

Se quedó en Inglaterra, se retiró como jugador y comenzó a entrenar. Dirigió al Everton y, desde 2016, a la selección de Bélgica.

Por encima de De Bruyne, Hazard y Courtois, el chaval con acento catalán con quien tan buenos ratos pasábamos en Bretón.

En el fútbol nadie regala nada. Extraordinario entrenador, Roberto.

Y usted, allí con él.

Vamos a hacer un buen Mundial en Catar. Torneo corto, siete partidos como máximo. Y no es en verano. Lo hemos preparado bien. Yo creo que llegaremos lejos.

¿Y la España de Luis Enrique?

Luis Enrique es un tipo muy especial. Pero tiene una idea muy clara de equipo, no se corta ni un pelo y la idea la pone en práctica. Jugadores jóvenes y con talento. Y con hambre, algo esencial en todos los órdenes de la vida.

¿Y nuestro Real Zaragoza?

El equipo de nuestra tierra. Allí nos conocimos todos. Ahora, todos sufrimos por él.

¿Roberto Martínez también?

Por supuesto. Roberto sufre por el Real Zaragoza. Igual que usted, que yo, que todos. Estamos en Catar, pero estamos deseando que gane nuestro Real Zaragoza.