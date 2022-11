Djokovic, aliviado tras recibir el permiso para jugar en Australia

El serbio Novak Djokovic aseguró este miércoles sentirse aliviado con la decisión del gobierno australiano que le permitirá disputar el Abierto de Australia en 2023, un torneo que no pudo disputar por su negativa a vacunarse contra la COVID-19 y que generó mucha polémica a su alrededor durante la temporada, en la que ha estado alejado de los puestos altos del ránking por no poder presentarse, tampoco, por la misma razón, al Abierto de Estados Unidos.

"Estaba muy feliz de recibir la noticia ayer. Sí, fue un alivio obviamente sabiendo lo que tanto las personas más cercanas a mí como yo hemos pasado este año con lo que pasó en Australia. No podría recibir mejores noticias, durante este torneo", declaró en rueda de prensa tras certificar su pase a las semifinales de la Copa de Maestros tras batir al ruso Andrey Rublev.

"¿Afectó a mi juego hoy? Me gustaría creer que sí. Pero no creo que me haya afectado demasiado porque ya sé lo que tengo que hacer para prepararme para cada partido", añadió.

"El Abierto de Australia ha sido mi Grand Slam. Allí he creado algunos de mis mejores recuerdos y por supuesto, quiero volver, quiero jugar al tenis, hacer lo que mejor sé hacer, y espero tener un gran verano australiano", sostuvo.

Puso la guinda a su buen momento anímico tras recibir la noticia con un partido el que atropelló a Rublev, especialmente en el segundo set (6-4 y 6-1), presentando su candidatura a levantar el que sería su sexto entorchado, que le igualaría con el suizo ROger Federer en lo más alto.

"Ha sido uno de los mejores partidos que he jugado este año, particularmente en el segundo set, que fue impecable. Empecé muy fuerte en el partido, saqué muy bien. Creo que eso ayuda particularmente en estas condiciones contra un jugador muy dinámico y de calidad como Rublev", explicó.

El de Belgrado es el segundo jugador en clasificarse a las semifinales de las Finales ATP que se celebran en Turín: "Estoy muy contento de haber pasado a las semifinales.

"A veces me gustaría que, en la temporada de tenis profesional masculino, tuviéramos un poco más de tiempo para entrenar. Entiendo que hay muchos jugadores que quieren jugar más, que quieren más oportunidades y más torneos", confesó.

"También creo que ahora estoy en una posición en mi carrera en la que puedo elegir qué torneos jugar y dónde quiero jugar, en qué momento de la temporada. Espero que la próxima temporada vuelva a la normalidad de manera que pueda jugar en la mayoría de los lugares a los que quiero ir a jugar", puntualizó.

Además, felicitó al español Carlos Alcaraz, que finalizará la temporada como número uno del circuito, y apuntó que solo tiene "cosas positivas que decir de él".

"Se lo merece. No hay duda de ello. No quiero entrar en la discusión de si he jugado menos o más. Es lo que es. La realidad es que es el número uno. Se merece estar allí. Ganó un 'Grand Slam' y muchos partidos en torneos", dijo.

"Creo que es una cara nueva y un gran jugador para nuestro deporte. Es un tipo muy agradable. Trabaja muy duro. Tiene un buen equipo de personas a su alrededor. Se representa a sí mismo y al tenis de una buena manera. Sólo encuentro cosas positivas que decir de él", insistió.

Y finalizó con una reflexión sobre su temporada, marcada por la polémica fuera de las pistas pero que termina con un gran nivel tenístico y con la opción de igualar el récord del suizo Roger Federer con seis entorchados en la Copa de Maestros.

"He aprendido mucho este año sobre mí mismo, sobre el mundo en el que vivo, y también sobre algunas personas que se han comportado de cierta manera conmigo en todo este proceso. Intento ser optimista y positivo en la vida. Tengo ganas de empezar el nuevo año en Australia, y veremos cómo va el próximo año", sentenció.