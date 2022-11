Jessup: "Porfi Fisac me pide que juegue más agresivo, que no tenga miedo a tirar"

Justinian Jessup, jugador del Casademont Zaragoza, ha declarado que para el equipo fue "muy importante" conseguir la primera victoria de la temporada, lograda contra el Real Madrid, antes del parón por las ventanas de selecciones. "El partido fue muy bien y fue increíble conseguir la primera victoria”, ha señalado en rueda de prensa, para añadir que el triunfo fue fruto del gran trabajo del equipo.

Jessup, que realizó su mejor actuación en lo que se lleva de temporada, anotó 28 puntos y logró 31 créditos de valoración contra el conjunto madrileño, lo que le valió para ser nombrado el MVP de la jornada 7 de Liga. El estadounidense cree que frente al Real Madrid jugó bien y que encontró sus espacios, algo que se debe a que está conociendo mejor la Liga ACB.

“Estoy empezando a ser más agresivo porque eso es lo que me pide Porfi (Fisac). Que no tenga miedo a tirar, que trate de anotar. Ser más agresivo para buscar los tiros y eso es lo que me dará las ventajas”, ha desvelado el jugador del conjunto aragonés.

Igualmente ha destacado la “nueva energía” que Fisac está dando al equipo desde su llegada y elogiado el papel fundamental de la afición del Casademont Zaragoza, la ‘marea roja’ para sumar la primera victoria de la temporada.

“La ‘marea roja’ gritó muy fuerte, los aficionados nos dieron mucha energía y fue un partido divertido”, ha resaltado.