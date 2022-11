El último empujón del Club 90 Huesca y el Club 2000 Barbastro para viajar al Mundial

Llevan muchas horas de entrenamiento a cuestas, durante los últimos meses han perfeccionado sus ejercicios y si algo no les falta es ilusión por mostrarlos ante los mejores. Dos conjuntos infantiles del Club 90 Huesca y un júnior mixto del Club 2000 Barbastro serán los representantes aragoneses en el Mundial de gimnasia estética que se celebra en Graz (Austria) del 23 al 27 de noviembre. Se ganaron el billete en el pasado Campeonato de España y para facilitar que el viaje se lleve a cabo han puesto en marcha varias iniciativas dirigidas a su financiación. "Es una manera de que la carga no sea tan gravosa para los padres, que son los que acaban corriendo con el grueso de los gastos", explica Vanesa Lanuza, presidenta del Club 90, quien apunta que "hay que tener en cuenta que hay que pagar los vuelos, el alojamiento y la manutención".

En su caso, se está preparando una gala en el Teatro Olimpia de Huesca para el 20 de noviembre a las 19.30 en la que se ofrecerá la comedia teatral ‘Las Leandas ODS: Pasatiempo cómico lírico sostenible’ que será representado por el grupo Kandelikas. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del teatro y en las instalaciones del Club 90 Huesca y también se ha habilitado una fila 0.

Las infantiles del 12-14 años del Club 90 Huesca Club 90 Huesca

Por su parte, el Club 2000 Barbastro ha organizado una rifa en la que se sortearán dos lotes de regalos gracias a la colaboración de varias empresas. "Ya hemos vendido quince talonarios, cada papeleta cuesta tres euros y da diez números", explica Nerea Abad, una de las entrenadoras.

La competición será la primera de este nivel desde la pandemia. No obstante, no resulta una novedad para los dos clubes, acostumbrados a cosechar éxitos. En el Nacional celebrado en Cartagena en junio, el 2000 Barbastro se proclamó campeón júnior mixto, categoría que abarca participantes de entre 14 y 16 años. Muchos de sus componentes ya habían participado en el Mundial de 2019 en el que igualmente fueron los primeros y en el Torneo Países Mediterráneos de un año antes, en los que también se impusieron. "No sabemos con qué nos encontraremos porque resulta complicado conseguir vídeos, pero nos preparamos para un nivel alto", comenta Abad.

Las infantiles del 10-12 años del Club 90 Huesca. Club 90 Huesca

Los dos conjuntos del Club 90 Huesca, el de 10-12 años y el de 12-14, fueron segundos en el Campeonato de España. Las ‘mayores’ ya estuvieron en el Países Mediterráneos proclamándose campeonas. "El número de participantes es muy elevado, lo que queremos es que las chicas disfruten y se lleven una buena experiencia, estaría muy bien llegar a las finales, a las que solo acceden doce conjuntos", comenta Lanuza.

La expedición del Club 90 Huesca estará compuesta por 21 deportistas y la del Club 2000 Barbastro, por siete. Las dos entidades comparten entrenadoras y así ejercerán de cuadro técnico, además de Abad, Ana Gomez, Cristina Perea y Mamen Tornil.