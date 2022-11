Jorge Cardona se sube al tren del Mundial paralímpico de tenis de mesa

El 2 de noviembre de 1987 nacía Jorge Cardona. "Casi sin tobillos", recuerda el protagonista. Dos veces tuvo que pasar por el quirófano el zaragozano: una con solo tres meses y otra con tres años. "Conviví mucho tiempo con unos hierros que me sujetaban las piernas. Mis tobillos no son naturales ya que de las tres articulaciones, dos las tengo soldadas". Pero este obstáculo físico no le ha impedido engordar su palmarés con una buena ración de trofeos y medallas -tres de tres en Juegos Paralímpicos- en un deporte, el tenis de mesa, que empezó a practicar por tradición familiar.

Este miércoles, Jorge cumple 35 años, y su aniversario viene acompañado de muchos regalos, tras pasar "un amargo parón de casi 24 meses por una lesión". "En este periodo saqué las oposiciones de jefe de estación de Adif. Tengo plaza en Zaragoza pero ahora estoy en Huesca. Estoy feliz porque me deja tiempo para entrenar y jugar, no he perdido el gusanillo", cuenta. Y viendo pasar los trenes, Jorge no ha dudado en subirse al vagón que le lleva a festejar su vuelta a la competición.

El internacional aragonés se encuentra concentrado en Granada con la selección española. La ciudad andaluza acogerá del 6 al 12 de noviembre el Campeonato del Mundo de tenis de mesa para personas con discapacidad física. El "gran reto" para Jorge Cardona. "Decidí volver porque el tenis de mesa es mi pasión. Ahora juego más tranquilo, aunque tenga más limitaciones. Disputar un Mundial en casa siempre es muy atractivo y tiene muchos alicientes: las medallas y mirar a un horizonte donde aparecen los Juegos Paralímpicos de Paris 2024. La meta de todo deportista", desarrolla.

Jorge estaba predestinado a jugar al tenis de mesa. Su familia tenía un club, el Argón 73, pequeño y familiar, decano en Zaragoza de este deporte: su padre Antonio Cardona -presidente- y su tío Eduardo eran palistas y su madre, Miriam Márquez, árbitra y secretaria de la entidad. Su malformación de nacimiento (pies equinovaros o pies zambo) no le impidió ponerse delante de una mesa de ping pong y explotar tu talento: "De pequeño, ya soñaba con hacer algo grande. Al tener menos movilidad desarrolló otras cualidades, como la técnica y el juego de muñeca, con un potente revés", explica su entrenador y presidente del Publimax CAI Santiago, José Luis Aragón, donde compite en División de Honor, la categoría de plata nacional.

Su inmaculado palmarés lo empezó a escribir en 1997, cuando ganó su primer título de Aragón benjamín escolar. A partir de ahí, se hizo con el título regional alevín, y con premios nacionales -en las filas del School Zaragoza TM- para convertirse en un asiduo del 'top 10' de su categoría. Gracias a sus resultados fue seleccionado por la Real Federación Española de Tenis de Mesa para el Campeonato de Europa Infantil que se disputó en Moscú en 2002, siendo el primer jugador aragonés que disputaba una prueba de este nivel. Trofeos de todos colores que cubren las estanterías de su habitación, compartiendo espacio con su ídolo, Elvis Presley.

Jorge Cardona, en acción en una prueba de tenis de mesa Publimax CAI Santiago

"Entonces era un niño bastante introvertido y no quería oír hablar de participar en competiciones para discapacitados físicos; mi interés se centraba en competir en el tenis de mesa convencional, con deportistas sin discapacidad, para lo que tenía que redoblar mis esfuerzos", rememora. Jorge Cardona fichó con 15 años por el Publimax CAI Santiago TM: "Supuso un cambio en la forma de entender este deporte". Ante la insistencia de sus padres, de los técnicos del club y del seleccionador nacional, decidió probar la aventura del tenis de mesa para personas con discapacidad.

"En dos décadas en el Publimax, he vivido momentos magníficos con el club, a nivel nacional, y con la selección. Tras conseguir el oro por equipos en el Europeo de Eslovenia en 2007, llegó la noticia de que tenía el billete para los Juegos Paralímpicos de Pekín. Fue algo maravilloso. Logré la plata junto con José Manuel Ruiz. Me di cuenta de lo que habíamos hecho cuando disputamos la final contra China: solo había una mesa y 8.000 personas siguiendo el partido. Fue el no va más", recuerda Cardona. El palista repitió plata paralímpica en los Juegos de Río 2015 y el bronce en los de Londres 2012.

Compartiendo los ciclos olímpicos, Cardona ha conquistado innumerables campeonatos de España y Copas del Rey, y a nivel internacional ha subido al podio en Mundiales (plata en Corea 2010 y bronce en Pekín 2014) y en Europeos, donde se ha colgado dos oros y dos platas por equipos y un bronce individual. Siempre encuadrado en la misma categoría -Clase 10, la de menor discapacidad- y junto a su inseparable compañero de selección, el andaluz José Manuel Ruiz.

Ahora, el zaragozano inicia una nueva etapa. "La pandemia por la covid paró en seco la competición en 2020. Cuando me preparaba para el Preolímpico, el 15 de marzo tuve una rotura parcial del tendón de Aquiles del pie izquierdo. No fue total, pero por mi discapacidad, como tenía los tendones artificiales, alargados y operados, pues se prolongó la recuperación. Adiós a las Olimpiadas. Pero, pese a estar casi dos años sin coger la pala, la ilusión no la he perdido", afirma Cardona, cuya aportación lleva -junto con Alberto Luño y Jorge Gambra- al Publimax CAI Santiago a ser líder de grupo en la Liga de División de Honor esta temporada.

Jorge Gambra, Jorge Cardona y Alberto Luño, equipo de División de Honor del Publimax CAI Santiago Publimax CAI Santiago

Su primera prueba de nivel internacional fue el pasado junio, el ITTF Fa20 Montenegro, donde pasó el proceso de recalificación de su clase de discapacidad. Después afrontó el Abierto de la República Checa, donde capturó el pasaporte para el Mundial de Granada. "Ahora estoy encuadrado en la Clase 9, un nivel inferior que creo que me hace partir con más opciones al triunfo en el torneo individual. Además, la Federación Internacional ha cambiado el sistema de competición, suprimiendo la prueba de equipos y sustituyéndola por la de dobles. Compartiré mesa con el vasco Ander Cepas, quien con 18 años es una gran promesa de esta disciplina y tiene un gran futuro. Tengo mucha suerte de poder jugar con él", explica. En ambas competiciones, el sistema es de eliminatoria directa por lo que ningún jugador se puede permitir cometer fallos ya que la derrota significa eliminación del campeonato.

"La verdad es que estoy bastante contento. No sé cómo saldará el Mundial, pero yo voy a disfrutar, a jugar sin presión. Después de todo lo que me ha pasado, cada partido va a ser un regalo", concluye Jorge Cardona