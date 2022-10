Adri y Marcos, los cañones del Tarazona

El gol es un artículo de lujo en la Segunda División de la RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. El Tarazona lo tiene. Mete más goles que nadie en el Grupo 2. Más incluso que el líder Sestao (12), por 17 del club aragonés. Por eso ha escalado hasta el quinto puesto de la tabla clasificatoria, posición de promoción de ascenso a Primera RFEF si ahora concluyera el curso. Dentro de un conjunto muy ofensivo, Marcos Mendes y Adri Carrasco, los dos máximos goleadores de la competición, alimentan las esperanzas del conjunto que prepara Javi Moreno, exjugador del Milan, Real Zaragoza y Alavés.

El margen de error es escaso en los arrabales del fútbol. Solo pueden equivocarse los ricos, que tienen muchísimo dinero para fichar de nuevo. El Tarazona cuenta con un presupuesto razonable. El acierto en estos dos fichajes, de estos dos cañones, entre otros motivos, ha permitido disparar la ilusión en la ciudad del Queiles. "Pienso que hemos acertado. Ahí están sus registros. Hacer 17 goles en tan pocos partidos no es sencillo", reconoció Míchel Sanz, director deportivo del club. "Marcos Mendes lleva siete goles. Lo conocía del filial de Osasuna. El año pasado estuvo en el Navalcarnero e hizo ocho goles. Es un delantero vertical, rápido, que va muy bien al espacio. A Adri Carrasco le conocía del filial del Rayo Vallecano. Es diestro, pero juega en la banda izquierda. Tiene muy buena llegada", detalló.

El Sestao, líder de la competición, ha hecho 12 goles, con delanteros tan cualificados como Lander Yurrebaso (Calahorra) o Leandro (Balona Linense). En cuanto a los clubes aragoneses, el Utebo ha facturado 12 goles para trepar hasta su fantástica tercera plaza. El Brea, también en el Grupo 2, ha sabido racionalizar sus escasos seis goles para consolidarse en la zona media. En el Grupo 3, el líder Teruel ha metido tantos goles como Marcos y Adri juntos (12). El Aragón ha firmado nueve, mientras que los registros condenan al Ebro, con solo cuatro goles en ocho partidos.

Jugar con dos cañones tiene sus ventajas. El ariete Marcos Mendes reside en Tudela. "Me gustó la oferta que me hizo el Tarazona y por eso firmé. Comencé metiendo goles en la Peña Sport de Tafalla. Después, me fichó el filial de Osasuna, donde rendí a muy buen nivel. Pasé por otros clubes como el Algeciras y el Real Murcia, y ahora estoy muy contento en el Tarazona. Jugamos un fútbol muy ofensivo y eso siempre es positivo para un delantero. A ver si seguimos en la buena línea que llevamos", explicó Marcos Mendes.

Adri Carrasco se formó en Madrid, tocando la élite con el Rayo Vallecano. "Fue un tiempo muy bonito, con jugadores de los que aprendí mucho, como Embarba. También estaba Trejo, técnicos como Míchel. Ahora estoy muy a gusto en el Tarazona. El entrenador, Javi Moreno, plantea un fútbol de ataque que entiendo bien. Queda mucha liga, pero el equipo tiene muy buena pinta", concluyó el extremo goleador.