Alonso, en busca de justicia en México

Cuando Fernando Alonso habla de sus visitas al continente americano, se le ilumina la cara. No puede evitarlo: es un ambiente y una cultura que le gustan, como a tantos otros. No en vano, de no ser un ámbito en el que se siente cómodo, no se habría tomado con tanta filosofía y ánimo constructivo el cuando menos discutible castigo que le impusieron en Austin y que dejó en nada su más que memorable actuación en el GP de Estados Unidos, accidente incluido.

Las secuelas de ese incidente han enrarecido la llegada de los pilotos al siempre bullicioso paddock mexicano. Con Sergio Pérez como el anfitrión, la situación que se vivió en Austin con Alonso ha hecho que los comisarios cobren un mayor protagonismo del esperado, especialmente por la presencia de Silvia Bellot. La española ya estuvo en el colegio de jueces del domingo anterior y fue una de las que aprobó la reclamación de Haas (fuera de plazo, como ellos mismos admitieron en el comunicado de la FIA) y una de las que firmó el castigo de 30 segundos a Alonso. La Federación, como premio, le permite volver a ser comisaria este fin de semana. A quienes pedían coherencia y continuidad en las decisiones se les puede responder que esto es lo que tendrán.

Este jueves ya hubo un primer capítulo de la reclamación que Alpine puso a ese castigo contra Alonso, pero más allá de que la FIA aceptara o no abrir el caso y comenzar el proceso formal de requerimiento, la lucha intestina por el poder en la Fórmula 1 entre los responsables de Liberty Media (la F1 en sí) y la Federación (quienes dan las licencias y el valor de campeonato del mundo) no ha hecho más que empezar. Alonso solo es un peón en esta suerte de juego de tronos automovilístico en el que todos tienen mucho que ganar en una competición que está a punto de entrar en una nueva edad de oro, según las previsiones más económicas más optimistas.

Movilización en las redes

Lo que no se puede negar es que Alonso cuenta con el apoyo mayoritario de los fans. La incongruencia con la que actuaron los comisarios en Austin han hecho que se cree una suerte de grito unánime en las redes clamando por justicia para Alonso, pero en inglés, bajo el 'hashtag' #JusticeForAlonso. Muchos periodistas, pilotos y sobre todo fans de la F1 quieren que se devuelvan los puntos sustraídos de manera dudosa al piloto español.

Él, mientras, trata de abstraerse de todo. Aunque la vista de este jueves estaba puesta en rojo (Alonso advirtió que podía ser un momento crítico para el propio futuro del deporte del automovilismo), lo primero que quiere es volver a estar en la zona de puntos con todas las de la ley, sin mirar atrás o estar pendiente de investigaciones. En un Autódromo Hermanos Rodríguez que seguirá en el calendario hasta 2025 tras la renovación anunciada este mismo jueves, el asturiano quiere brillar con luz propia.

Y es que más allá de la batalla de los abogados de uno y otro lado, o de las ganas que tenga Alpine de partirse la cara por un piloto al que enseñaron la puerta de salida hace meses, aún tienen mucho que decir. La pelea por el cuarto puesto en el Mundial de constructores, y el dinero que ello conlleva, está muy caliente aún, y McLaren promete no dejar la vía muera hasta Abu Dabi. Alonso es consciente de ello y de que aún le quedan cuatro oportunidades (una de ellas con formato sprint, por lo que tendrá más posibilidades de puntuar) de batir a un Esteban Ocon que hizo un espantoso ridículo durante todo el fin de semana en Austin.

"Es solo un vuelo corto a México desde Austin y todavía estamos llenos de adrenalina después del fin de semana pasado", admitía el ovetense. "Confiamos en que podemos sumar algunos puntos si tenemos un fin de semana limpio. Estoy seguro de que la batalla por la cuarta posición continuará hasta Abu Dabi, por lo que debemos seguir maximizando nuestras actuaciones", deseó, en medio de lugares comunes y tópicos antes de advertir de los peligros para la fiabilidad que tiene este circuito. "La pista es un desafío único para el coche con la altitud extremadamente alta y las presiones sobre el motor que conllevan", recordó. Si quiere aprovechar una carrera para reivindicarse, mecánica mediante, esta es la perfecta.