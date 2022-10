Nieto, un campeón mundial en el Parque Grande

Ni Assen, ni Misano, ni Phillip Island, ni Silverstone, ni Motorland. Fue en el parque Grande de Zaragoza. Allí, entre pacas de paja, con alcantarillas en medio de la brea, con un público desafiando a todo como pueden ver en la imagen de ahí a la derecha, Ángel Nieto también escribió su leyenda. Porque Nieto ganó con reiteración el Gran Premio de las Fiestas del Pilar. Y no lo ganaba cualquiera. Ahí está el de 1976, cuando superó al ya prometedor Ricardo Tormo y al no menos refulgente Benjamín Grau.

Valero Echegoyen, una referencia ineludible en el deporte del motor en nuestra tierra, fue testigo de ese tiempo irrepetible. De ese tiempo y de incluso el anterior. "Las carreras se disputaron en el parque Grande, pero anteriormente, desde 1947, se corrían en el paseo de Pamplona. La evolución tecnológica fue enorme. Cada vez tenían más potencia las máquinas y hubo que sacarlas del casco urbano de la ciudad", explica Valero Echegoyen a lomos de una antiquísima Moto Guzzi, una de las joyas de la colección de motos, coches y sidecares que posee junto a su hermano Enrique.

Era el tardofranquismo, el desarrollismo de una España en un crecimiento ya imparable. También en el deporte. Todo estaba por hacer. Así, surgieron hombres que forman parte por derecho de la historia del deporte español y mundial. Emergió Manolo Santana, un recogepelotas que ganó Wimbledon en una España en la que no había pistas de tenis. O Severiano Ballesteros, el ‘caddy’ que conquistó el Open Británico en una España en que no había campos de golf. O Perico Fernández, el chaval que un desalmado subió a un cuadrilátero con 15 años y él solito, con sus manos, solo y nada más que con sus manos, puso en fila india a la humanidad. Santana, Severiano, Perico y, por supuesto, Ángel Nieto, el emigrante de Zamora que comenzó a trabajar de aprendiz en un taller de Vallecas. El que viajó de Madrid a Barcelona en una vieja Derbi de noche, protegiéndose del viento detrás de los camiones. El que el señor Rabasa pensaba que quería trabajar como mozo de almacén en Derbi. No, no fue mozo de almacén: fue 13 veces campeón del mundo.

La triscaidecafobia, el miedo irracional al número 13, fue el único pero de Nieto. Por eso decía siempre 12+1. Lo demás lo tenía todo. Y lo tuvo antes que nadie. Porque Ángel Nieto corrió el Gran Premio de las Fiestas del Pilar siendo un niño. "Era un fuera de serie. Solo eso se puede decir de un chaval que se cuela en un circuito en el maletero del coche para correr. Recuerdo que entró al circuito en un Seat 132 verde. En el coche solo se veía al conductor. Vino con el nombre de El Niño, no con el de Ángel Nieto. Recuerdo cuando salió del maletero. Tendría alrededor de 14 años", evoca Echegoyen.

Valero Echegoyen fue un pionero de los deportes del motor en Aragón. Esa pasión no ha desaparecido. Celebró sus 70 y sus 80 años corriendo en moto. Y de la historia del motor continuó hablando entre las joyas de su garaje. "Los primeros pilotos fueron Marcelo Coma, Quintanilla, Torres, Busquets, Paco Torres... También, el alemán Max Deubel, campeón del mundo de sidecar. Después, Ángel Castellanos, Manuel Pulido, Alberto Ordovás, Luis Aperte... Todos pasaron por el parque Grande, por los boxes que instalábamos en el Rincón de Goya. Fue un tiempo fantástico que tuve el placer de vivir", rebobina Valero Echegoyen.

Valero Echegoyen se sienta sobre una histórica Moto Guzzi. G.Mestre

Y luego llegarían Aspar, Champi Herreros y Cardús. Y Sito Pons viniendo a correr a Zaragoza con su Yamaha RD 350 y regresando a casa en la misma moto. Eso fue ya en los 80. Antes, el hombre que gobernó el mundo igual al galope de una Derbi que de una Bultaco, una Minarelli o una Garelli, negoció las curvas del parque Grande de Zaragoza con esa clase exclusivamente suya. Era el gran Ángel Nieto en el Gran Premio de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.