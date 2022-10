Gabi Torralba finaliza segundo en el Campeonato de España de enduro

Gabi Torralba sigue abonado al podio en el Campeonato de España de enduro. Después de que en 2020 en Castejón de Sos se proclamase campeón y de que el año pasado acabase tercero, en esta ocasión el ‘biker’ de Riglos fue segundo en la cita celebrada en La Adrada (Ávila). “Soñaba con la victoria y en algún momento la he acariciado, pero al final no pudo ser. Aún así súper feliz con el carrerón que me ha salido y con sentirme competitivo de nuevo. Todavía hay mucha guerra que dar”, valoró en sus redes sociales su nueva medalla en una competición a la que se presentaba pleno de confianza tras su último triunfo en el Trofeo de las Naciones.

Torralba solo fue superado por el que viene siendo su gran rival en el Nacional, Edgar Carballo, con el que de todos modos le une una buena relación. El tinerfeño fue segundo cuando él ganó y en los dos años siguientes se ha quedado el oro. Diez segundos les separó en La Adrada después de que el campeó completase el recorrido de 32 kilómetros con un desnivel positivo de 1.650 metros repartidos en cuatro tramos cronometrados en 15:33 minutos. El podio lo completó Marco Veiga, a veinte segundos.

En la categoría femenina, Sara Yusto reafirmó su dominio con su tercer título de campeona de España consecutivo. La zamorana, aún sub-23, tuvo un tiempo de 21:06. El segundo puesto fue para Sara Gay y el tercero para la júnior Cristina Menéndez. La mejor aragonesa fue Ruth Frutos.

Además de con Torralba y Frutos, la delegación aragonesa estuvo compuesta por otros cinco ‘bikers’. Mario Palacio fue 32º, Rafael Leevwenberg, 40º y Rubén Lanau, 61º. En cadetes, Lucas Arrudi acabó 18º y Candela Ruiz, sexta.

El próximo reto de Torralba, que esta temporada ha dejado de lado la exclusividad del enduro para experimentar en otras disciplinas ciclistas, es la Transierra Norte en México, una competición de cinco etapas sobre terreno montañoso del estilo de la Trans-Nomad pirenaica.