El Intec Zoiti reina en su 5K y 10K Ciudad de Huesca

El Intec Zoiti sacó pecho este domingo en la 5K y 10K Ciudad de Huesca, una competición nacida dentro de las celebraciones por el 50 aniversario del club oscense y que fue además valedera como Campeonato de Aragón de clubes de 10K. Sus atletas Hamza Omari y Beatriz Martínez se impusieron en el trazado largo y como guinda también conquistó el Regional. En total fueron 251 los participantes, menos de los que a la organización le hubiese gustado. De todos modos, el presidente del Intec Zoiti, Roberto Dieste, destacó “los parabienes recibidos por los atletas, a los que les ha encantado el circuito, y las marcas espectaculares que se han conseguido”. De cada a que en próximas ediciones puede haber más corredores no se descarta buscar otra ubicación en el calendario. “En las últimas semanas ha habido muchas pruebas y los atletas han tenido que seleccionar, deberíamos encontrar una fecha que esté menos saturada”, comentó Dieste.

El pistoletazo de salida se dio sobrepasada las 10.30. Por delante, un circuito urbano al que había que dar una o dos vueltas, en función de la distancia que se afrontase, con inicio y final en la Plaza Navarra y paso por buena parte del centro de Huesca. En la 5K masculina el vencedor fue Alberto París, del Zenit La Mafia, que marcó un tiempo de 14:19 distanciándose de quien acabó segundo, Javier Castells (15:18). Completó el podio Gonzalo López, del Intec Zoiti, con un 15:58. En la categoría femenina la campeona fue Greta Guerreo (17:03), reciente triunfadora en el Campeonato de Aragón de milla, y el bronce se lo colgó otra miembro del Alcampo Scorpio-71, Mara Saura (18:48). La plata fue para la Intec Zoiti Sandra Labarta (18:37).

En la 10K femenina Beatriz Martínez cumplió con los pronósticos que la situaban como favorita tras su buena actuación en el Medio Maratón de San Sebastián. “Después de mis últimas carreras no sabía cómo iba a estar, pero me he encontrado muy bien de piernas”, reconoció destacando el hecho de haber corrido en casa, señalando que el circuito “es el mejor de Aragón” y poniendo como próxima gran meta el Cross de Atapuerca. Su tiempo fue de 36:28. La segunda plaza fue para Blanca Sayas (37:32) y la tercera, para Laura Buero (39:11), ambas del Alcampo Scorpio-71.

En la masculina, en la que el Intec Zoiti colocó a siete de sus atletas entre los diez primeros, pronto se creo un grupo en cabeza que al paso por el ecuador de la prueba estaba compuesto por nueve corredores. De él se escaparon Hamza Omari y Roberto Martín, del Zenit, que pelearon por el triunfo. Se lo llevó Hamza con un 29:37 por el 29:41 de su rival. Por detrás, el bronce se lo quedó Fernando Esperanza, del Intec Zoiti, con un 29:523. “Ha ido muy bien, me ha gustado el recorrido y que hubiese gente animando”, comentó el ganador.

Con el Intec Zoiti en lo más alto, el podio del Campeonato de Aragón lo completaron el Stadium Casablanca, subcampeón, y el Alcampo Scorpio-71, tercero. La cita, en la que estuvo presente el presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, Alberto Pallarés, tuvo carácter solidario. Un euro de cada deportista inscrito se va a destinar a la Asociación Española contra el Cáncer.