El premio a la valentía de Gabi Torralba

Las sensaciones eran buenas y como meta se había marcado el acabar entre los diez primeros. Subir un peldaño más y estar entre los cinco mejores era "algo increíble" y llegar a lo más alto prácticamente no se le pasaba por la cabeza. "Aún ahora me cuesta creerlo", afirma. Gabriel Torralba asimila el éxito que conquistó el sábado pasado en Italia, el Trofeo de las Naciones, una competición organizada por las Enduro World Series a la que acude lo mejor de cada casa.

"He ganado el Campeonato de España y he tenido buenos resultados en las World Series como el 13º puesto que logré en 2019 o el podio sub-21 de 2017 en Madeira, pero éste es sin duda mi mayor triunfo", valora un éxito que le ha llegado en un año en el que, tras seis metido de lleno en la élite mundial de una disciplina que se asemeja a los rally, se había abierto a nuevos horizontes. "No quería dejar del todo el enduro, pero sí probar cosas nuevas", explica.

Dicho y hecho. En lo que va de 2022, el de Riglos entre otros resultados, ha sido campeón de Aragón de XCO, modalidad en la que después debutó en el Nacional, finalizó quinto la Orbea Monegros, fue 16º en la Mallorca 312 en su primera vez en carretera y conquistó la Transpyr, una competición de siete etapas que une el Cantábrico con el Mediterráneo atravesando el Pirineo. También se atrevió con las bicis eléctricas de montaña en siendo sexto en una cita de la Copa del Mundo.

"Competir y rendir en muchas disciplinas hace que me sienta muy motivado, cada día me tengo que subir en una bicicleta diferente", explica. Pasar de una especialización como la que tenía con el enduro a la diversidad actual ha hecho que varíe su preparación. "No me resulta difícil adaptarme, entrené mucho durante el invierno para tener una buena base y después he ido haciendo trabajo específico en función de lo que tocase", comenta.

Quería buscar nuevos desafíos, pero tenía claro que el enduro "siempre va a ser la prioridad". Por eso de cara a la segunda parte de la temporada quería regresar. No lo tuvo fácil. En los Alpes, en la que era su vuelta, se lesionó el hombro en la Mountain of Hell. Después, durante la recuperación, en un entrenamiento tuvo un accidente con un coche que le afectó a la cadera y las costillas.

De cara al tramo final del curso, a las Enduro World Series le quedaban dos paradas. Se vio con fuerzas y fue a por ellas. En Suiza, en Crans-Montana, una caída en los entrenamientos le condicionó. "Iba justo de confianza con la bicicleta por no haberla podido coger mucho en verano", lamenta. Ese ‘feeling’ lo recuperó en Francia. En Loudenvielle fue el 40º y más allá del puesto lo que destaca es que volvió a disfrutar. Fue allí donde tomó la decisión de inscribirse en el Trofeo de las Naciones. "Pensé que me vendría bien para preparar el Campeonato de España de enduro de la semana que viene", apunta.

En Italia "fue más de lo mismo". "A cada día me noté mejor hasta que llegó la carrera, en la que me caí al principio, pero recuperé y gané, fue todo increíble", se asombra aún.

El éxito no le va a hacer cambiar su ruta. "Quiero seguir siendo polivalente, este año en lo personal y en lo deportivo ha sido muy bueno. Aunque sigo formando parte de Orbea, el no estar en el equipo oficial me hace ir a mi aire y me gusta más allá de que no tenga algunas comodidades", reflexiona. "Algunos de mis compañeros consideran que lo que estoy haciendo es una locura, mientras que otros lo observan con envidia sana, depende de la filosofía de cada uno", explica

Tras el Campeonato de España su siguiente reto será la Transierra Norte en México, una competición por etapas sobre terreno montañoso del estilo de la Trans-Nomad pirenaica. "Serán cinco días de carrera sin entrenamiento previo a mucha altitud, espero responder bien", mira hacia delante.