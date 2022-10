Por qué deberías utilizar muñequeras si practicas CrossFit o entrenas con pesas

El CrossFit no deja de ganar adeptos a pesar de su exigencia. Podemos ver los gimnasios llenos de grupos de hombres y mujeres de todas las edades que practican esta disciplina. Y razones para ello hay muchas: ya que este sistema de acondicionamiento físico que nació en California en 1995 contribuye a aumentar la masa muscular y a quemar muchas calorías. Pero este deporte no está hecho para débiles. Quienes lo practican aseguran que lleva el cuerpo al límite a través de ejercicios muy variados: levantamiento de peso, calistenia, movimientos gimnásticos o de propiocepción. Por eso, a pesar de su dureza no resulta aburrido ni monótono.

Eso sí, para reducir el riesgo de lesiones o tensiones musculares, los expertos recomiendan comenzar poco a poco y hacerlo de la mano de un entrenador especializado que nos corrija y nos ayude a hacer bien cada ejercicio adaptándolos a nuestra condición física para que podamos mejorar con cada WOD (Workout of the day). Además, en la bolsa del gimnasio debemos incluir accesorios como las muñequeras para proteger las articulaciones y evitar molestias a la hora de movilizar grandes cargas. Este modelo de Beast Gear está a la venta en Amazon por menos de 10 euros.

Las muñequeras de Beast Gear cuentan con velcro y sujeción para el pulgar. Amazon

Las muñequeras, como estas de Beast Gear, pesan 181 gramos, son elásticas y están confeccionadas con una tela extensible y resistente que protege a la perfección la muñeca. Tienen la etiqueta de Amazon's Choice porque unen calidad y buen precio con más de 1.245 valoraciones. Son transpirables con un cierre de velcro que aporta un extra de comodidad a la hora de ponerlas y quitarlas. Incluyen sujeción adicional en el pulgar para que no se muevan durante el ejercicio. Para colocarlas correctamente deben quedar bien ajustadas sobre la articulación de la muñeca, no sobre el antebrazo.

Cuándo debes usar las muñequeras y cuándo no

Los expertos coinciden en que muñecas son la parte del cuerpo que más sufre cuando movemos pesos de gran tamaño. Esto no solo ocurre en el CrossFit sino también cuando ejercitamos la fuerza con barra, pesas, mancuernas o kettlebels. Sobrecargar los antebrazos y puede tensionar ligamentos y tendones e, incluso, provocar lesiones. Pero, aunque las muñequeras nos ayudan a la hora de levantar grandes cargas, no debemos utilizarlas en todo momento sino solo cuando el peso sea importante.

Además, es importante saber que, si hay lesión o dolor, las muñequeras no van a hacer que desaparezcan los síntomas. Pero, por el contrario, pueden ayudarnos en aquellos ejercicios con cargas altas, como peso muerto, una cargada o una sentadilla con peso y levantamiento de brazos.

