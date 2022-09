Dorna confirma que Motorland no acogerá el Mundial de MotoGP en 2023

Motorland no acogerá ninguna prueba del Mundial de MotoGP el año que viene. 2023 será por tanto un año de descanso para el circuito de Alcañiz, que tiene garantizada la celebración de dos grandes premios hasta 2026. Estos no tenían una ubicación fija y, aunque no estaba totalmente descartado que descansara el año que viene, 2023 parecía que estaba destinado a ser un año de descanso. Finalmente, así ha sido.

Ayer se conoció en Burinam (Tailandia) el calendario del año que viene del Campeonato del Mundo de Motociclismo, y Motorland no está entre las 21 pruebas programadas. La entrada de Kazajistán y la India son las dos grandes novedades de un intenso calendario, desde el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, donde empieza la competición el 26 de marzo, hasta la Comunidad Valenciana, que nuevamente pondrá fin a la temporada el 26 de noviembre.

India, cuyo circuito Buddh está pendiente de homologación, entrará en el calendario el 24 de septiembre -algo después de las fechas habituales para Motorland-, mientras que Kazajistán, con el circuito de Sokol, lo hará el 9 de julio, para completar un calendario que nuevamente tendrá 21 carreras puntuables.

En el mes de mayo el Gobierno de Aragón aprobó la prórroga y novación del contrato con Dorna para la organización del Mundial de Motociclismo por cinco años, para que Motorland siguiera siendo sede de las pruebas de Moto GP en tres de los siguientes ejercicios. Ya entonces se apuntaba que serían los años 2022, 2024 y 2026. Su coste asciende a 24,7 millones y el canon establecido es de 8 millones este año, con un incremento sucesivo de un 3% en 2024 y 2026. Al importe anual se le suma el correspondiente IVA, que elevará el coste un 21%.

Sin embargo, tras la celebración del Gran Premio en Motorland el pasado 18 de septiembre, los rumores se dispararon y no se descartaba de que en 2023 pudiera repetirse. Finalmente, no ha sido así. La principal razón del cambio es la entrada precipitada del GP de India en la carrera para ser incluida entre las pruebas mundialistas. El mercado de motos asiático está entre los tres más importantes del mundo, junto con el sureste asiático y China. Esto es clave tanto para el crecimiento del mundial como para los fabricantes y patrocinadores.

Con las novedadedes de este año, hasta 31 países, incluidos India y Kazajistán, habrán albergado una carrera del campeonato del mundo de motociclismo desde que se instauró la competición en 1949.

El calendario de 2023 tendrá una serie de carreras seguidas como serán las de Portugal y República Argentina al principio de la temporada, Cataluña y San Marino en el mes de septiembre, India y Japón a finales de septiembre y principios de octubre, o triples, como las de Italia, Alemania y Países Bajos, que se disputarán en fines de semana consecutivos en junio, o triples, como Indonesia, Australia y Tailandia en octubre, y Malasia, Qatar y Comunidad Valenciana en noviembre.

El calendario definitivo de 2023:

26 Marzo: Portugal, Portimao.

2 Abril: República Argentina, Termas de Río Hondo.

16 Abril: América, Circuit of The Americas.

30 Abril: España, Jerez-Angel Nieto.

14 Mayo: Francia, Le Mans.

11 Junio: Italia, Mugello.

18 Junio: Alemania, Sachsenring.

25 Junio: Países Bajos, TT Assen.

9 Julio: Kazajistán, Sokol.

6 Agosto: Gran Bretaña, Silverstone.

20 Agosto: Austria, Red Bull Ring-Spielberg.

3 Septiembre: Cataluña, Barcelona-Cataluña.

10 Septiembre: San Marino Misano.

24 Septiembre: India, Buddh International Circuit.

1 Octubre: Japón, Twin Ring Motegi.

15 Octubre: Indonesia, Mandalika.

22 Octubre: Australia, Phillip Island.

29 Octubre: Tailandia, Chang International Circuit.

12 Noviembre: Malasia, Sepang International Circuit.

19 Noviembre: Qatar: Lusail International Circuit.

26 Noviembre: Comunidad Valenciana Ricardo Tormo.