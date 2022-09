Cómo funciona un electroestimulador muscular y qué beneficios ofrece este dispositivo tres en uno

¿Qué puede hacer por nosotros un electroestimulador muscular? Esta pregunta no es fácil de responder ya que estos ‘gadgets’ pueden ayudarnos a conseguir distintos objetivos: desde tonificar los músculos a reducir las molestias que provocan las lesiones. Funcionan con impulsos eléctricos como los que envía el sistema nervioso y, de esta forma, contribuyen a aumentar su resistencia, fuerza y volumen. Esta es la razón de que sean tan útiles a la hora de potenciar los entrenamientos deportivos y conseguir ese soñado ‘six pack’, por ejemplo.

Y es que marcar músculo cuesta mucho trabajo e implica mantener una buena dieta y hacer ejercicios específicos para generar masa muscular y perder esa grasa que oculta nuestros progresos. Además, 'Roma no se construyó en un día' y el proceso de conseguir un cuerpo 'fit' lleva tiempo. Por eso, hay quienes aprecian la efectividad de estos 'gadgets' que, mediante la estimulación eléctrica (EMS), ayudan al desarrollo de bíceps, cuádriceps, glúteos y abdominales, con menos de esfuerzo. Si este es tu caso, estás de enhorabuena porque Amazon ha rebajado un 30% (a menos de 50 euros) el modelo más valorado en el 'ecommerce'.

Este modelo de Beurer tiene hasta 50 niveles de intensidad diferentes. Amazon

Pero este dispositivo: el EM49 de Beurer, es mucho más que una ayuda para desarrollar la musculatura porque incluye funciones permiten acelerar la recuperación tras una lesión. Su sistema de electroestimulación nerviosa transcutánea (TENS) disminuye la irritación y aumenta la vascularización reduciendo el dolor asociado. E incluye hasta 20 opciones para un suave masaje relajante y aliviar las tensiones. El EM49 de Beurer ofrece todas estas posibilidades en un solo dispositivo y por eso es uno de los más valorados por los usuarios de Amazon, con más de 17.000 opiniones.

Mucho más que el 'six pack'

Sus 64 funciones diferentes se adaptan a cada objetivo. Tiene 32 programas (ENS) para desarrollo muscular y 12 (TENS) para recuperación y reducción del dolor. Funciona con pilas e incluye cuatro electrodos para las distintas zonas del cuerpo. Su programación ofrece la posibilidad de trabajar dos zonas diferentes con programas distintos. Además, cuenta con opciones para un masaje relajante, temporizador y guarda los ajustes en la memoria. Por eso es uno de los 'gadgets' más completos.

Ayudan, pero no lo hacen todo

Si tu objetivo es fortalecer tu musculatura debes saber que ningún electroestimulador, por muy completo que sea, es milagroso. No hay que olvidar que es necesario combinar su uso con la práctica deportiva y la alimentación para obtener resultados y además no están recomendados para personas que llevan marcapasos o sufren de epilepsia. Así mismo no deben utilizarlo en la zona abdominal las mujeres embarazadas.

