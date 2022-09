El homenaje a Juan Carlos Unzué marca el inicio de la Quebrantahuesos 2022

La Marcha Cicloturista Quebrantahuesos ha conseguido reponerse después de una pandemia y de la climatología, que obligó a posponer la prueba de junio a septiembre, y por fin esta mañana tomarán la salida más de 5.000 inscritos. A pesar de que es una cifra un 50% inferior de la que había en junio, este viernes por la tarde la zona Expo del espacio Pirenarium en Sabiñánigo contó con un gran ambiente. Los participantes acudieron a recoger sus dorsales y disfrutaron de todos los stands relacionados con el ciclismo. Mucho público no quiso perder la oportunidad de volver a disfrutar del ambiente de la Quebrantahuesos.

Las previsiones apuntan a que la lluvia no hará acto de presencia este sábado, aunque los participantes igual si que tienen que soportarla en algún puerto. Por ello, será fundamental que lleven chubasquero, tal y como se ha recomendado. Este viernes sí que llegó a llover en la capital serrablesa, pero casi entrada la noche y respetando casi la totalidad de la tarde en el espacio Pirenarium, donde tuvo lugar el arranque oficial de esta 51ª edición de una de las pruebas cicloturistas más importantes del mundo.

No faltó el tradicional homenaje que hace la Quebrantahuesos, y que en esta ocasión recayó en el exfutbolista Juan Carlos Unzué. Mostró una gran alegría "de que se hayan acordado de mí, que hayan sentido que era merecedor de este reconocimiento", señalaba. Es conocedor de esta prueba, "que he disfrutado durante cinco años". Y de la que dijo que es muy bonita y que tiene un recorrido "espectacular". Destacó sobre todo el ambiente de la jornada previa, "en la que me encontraba a personas, por ejemplo del fútbol, que no esperaba".

También los momentos antes de la salida. "De todo esto tengo unos recuerdos fantásticos», añadía. Y es que «el ambiente de la Quebrantahuesos es único, sobre todo en los puertos, con mucha gente que te anima". En cuanto a las recomendaciones para los que este sábado van a participar en la Quebrantahuesos, apuntó que "cuando estéis fastidiados subiendo esos puertos, recordad que nadie os ha obligado a venir, lo habéis decidido vosotros por vuestra cuenta, y en este deporte como en la mayoría, cuanto más sufres más se disfruta". Igualmente subrayó que "hay que llegar aquí y pensar que estáis disfrutando porque sois privilegiados de poder hacerlo".

Fernando Escartín, presidente del Club Ciclista Edelweiss, añadía que la clave es "disfrutar del evento y la prueba", eso sí, con prudencia, porque hay que pasar un buen día y volver el lunes al trabajo". El club serrablés lleva diez años organizando esta prueba cicloturista junto a Octagón. La Quebrantahuesos recordó a Ernesto Escolano, serrablés fallecido el pasado mes de mayo en la Titan Desert, y Escartín entregó a sus hijos un maillot de la prueba.

Xavier Bartolí, presidente de Octagón, aseguraba que ha sido muy fácil trabajar con el Club Ciclista Edelweiss y con los voluntarios: "Hemos demostrado una vez más que a pesar de las dificultades aquí estamos, y seguimos teniendo una de las cicloturistas más importantes del mundo. Y este sábado hará buen tiempo para ir en bici".