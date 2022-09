La Quebrantahuesos afronta la reválida de septiembre con ilusión

Sabiñánigo se prepara para albergar este sábado la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos con 5.500 participantes, la mitad de los que tenían pensado participar el pasado mes de junio, cuando tuvo que posponerse por una ola de calor. Concretamente serán 4.300 los que tomen la salida de la Quebrantahuesos y 1.200 los de su hermana mejor, la Treparriscos este sábado en la capital serrablesa. Este descenso en el número de ciclistas se debe fundamentalmente a ese cambio de fechas. Muchos inscritos han tomado la decisión de correr el próximo año, ya que es una opción que ofreció la organización, y otros han optado por la devolución total de la inscripción. No obstante, esta cifra será similar a la del año pasado, cuando la prueba también se celebró en el mes de septiembre.

El Club Ciclista Edelweiss, organizador de la prueba junto a Octagón, ha tenido que organizar este año dos veces esta prueba cicloturista con todo lo que ello supone, no solo a nivel económico. "Ha sido muy complicado porque en dos ocasiones hemos tenido que empezar de cero, pero tenemos ilusión y la idea es que saliera todo adelante", asegura Enrique Ascaso, vicepresidente del club serrablés. Y si en junio el problema fue la meteorología, ahora se está nuevamente muy pendiente del cielo. "El tiempo será inestable, y estamos esperando la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, de este jueves, porque la previsión ha ido mejorando", señala Ascaso. Lo que parece estar claro es que "no va a llover como el año pasado, se prevén lluvias débiles pero no tormentas".

La única novedad de este sábado será el cambio de hora de la salida de las dos pruebas. La salida de la Quebrantahuesos será a las 8.00, una hora más tarde, y la Treparriscos a las 8.45. Además, desde mañana viernes por la tarde se podrá disfrutar de la feria que se instala en el espacio Pirenarium, y también se rendirá homenaje a Juan Carlos Unzué, igualmente, el viernes por la tarde. El exfutbolista navarro, aquejado de ELA, es también un abanderado de la lucha contra esta enfermedad degenerativa.

A pesar de que ha disminuido hasta la mitad el número de participantes, el operativo de seguridad se mantendrá y contará con los mismos medios que se preveían para junio. La Guardia Civil desplegará un amplio dispositivo tanto en la localidad de Sabiñánigo como en los principales puntos de la ruta cicloturista, con fuerzas de la Comandancia y el refuerzo de varias unidades. Habrá una especial atención al control de accesos y a la regulación vial por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La Marcha Cicloturista Quebrantahuesos es la prueba más importante que se celebra en la comarca del Alto Gállego y que tiene repercusión no sólo en este territorio, también en la Jacetania. Si a los participantes se suman los acompañantes, la cifra de visitantes se incrementa, lo que supone un impulso económico para la zona. De no ser por esta cita deportiva, este fin de semana de septiembre sería tranquilo respecto al turismo y de esta manera los establecimientos hoteleros están prácticamente al completo. Muchos participantes vuelven en otras fechas.