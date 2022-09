Así ha sido el vibrante homenaje de los hinchas del River al exzaragocista Ponzio, el 'Eterno Capitán'

Generaciones de hinchas acudieron este miércoles al templo del River Plate para homenajear a uno de sus futbolistas más emblemáticos, el exzaragocista Leonardo Ponzio, el 'Eterno Capitán' que cosechó títulos pero que también regresó al club en momentos de máxima necesidad.

Largas filas e interminables controles policiales se sumaron a la ansiedad de los aficionados de todas las edades que aguardaban para presenciar, en medio de un espectáculo que combinó deporte, música y color, el adiós al futbolista que más títulos ganó con la camiseta 'millonaria'.

"Estoy muy feliz de poder despedir a alguien que siente la camiseta como Ponzio y esté con nosotros, que es lo más lindo para el hincha. Lo vamos a extrañar un montón", expresó Martín antes de ingresar al estadio junto a su familia y amigos.

De repente, el estadio se apagó por unos segundos y la cancha solo estaba iluminada por las luces de miles de celulares que brillaban desde lejos, cada una registrando el momento más esperado por todos.

El jugador surgido en Newell’s Old Boys y que disputó ocho temporadas en el Real Zaragoza fue el gran protagonista de una noche que comenzó con un impresionante show de luces y pirotecnia que sirvió para levantar el telón de una jornada muy emocionante y el ingreso estelar de Ponzio al Monumental.

"Ustedes me hicieron así, muchas gracias. Ustedes me dieron el valor humano. Nunca soñé esto. Yo soy adoptado en esta casa y no sé cómo explicar lo que siento. Creo que esto superó todas mis expectativas", fueron de las pocas palabras que pudo esbozar Ponzio antes del puntapié inicial con una voz entrecortada por la emoción.

El jugador más laureado en la historia de River con 14 títulos recibió antes del encuentro una plaqueta por parte del actual presidente Millonario, Jorge Brito y su predecesor Rodolfo D’Onofrio.

El "León" jugó 358 partidos y anotó 10 goles en las dos temporadas que jugó entre 2007-2009 y luego desde su regreso en 2012 para jugar en el ascenso la segunda parte del Nacional B hasta su retiro.

Ponzio inició su carrera en Newell´s en 2000, fue campeón con el Sub'20 de Argentina en 2001 y jugó cerca de 250 partidos en Zaragoza en 10 temporadas, aunque su carrera estará siempre ligada a River y por eso su merecida fiesta de despedida.

"Crecí viéndolo jugar en River cuando estábamos en las peores situaciones. Ver la experiencia que acumuló dentro del club nos dio esperanza en todos los partidos. Es el capitán indiscutido de este ciclo de Gallardo", relató a Efe Ezequiel, acompañado de su novia, Romina.

Niños con sus padres, adolescentes, abuelos... gente de todas las edades a la espera de aplaudir a su ídolo, ese que fue y volvió varias veces a River y que, incluso, lo rescató de los infiernos.

El peor momento para cualquier aficionado no es ver perder a su equipo, sino verlo descender.

La noche más oscura para los 'Millonarios' fue el 26 de junio de 2011 cuando cayeron derrotados 1-3 ante Belgrano de Córdoba y firmaron su descenso al infierno de Segunda División.

Medio año después, Ponzio respondió el llamado de los valientes. De aquellos que por vocación siempre se levantarán en armas para defender a su equipo, sus colores y su club.

Como capitán guio a su equipo por centenares de victorias, entre las más importantes dos Copas Libertadores: una en 2015 y la segunda en 2018, en Madrid, tras avasallar en la final a Boca Juniors en el Superclásico más relevante de la historia.

"Ponzio significa todo para mí. Tengo su camiseta icónica, la número 23 y él es uno de los grandes motivos por el cual me hice de River", cuenta Romina.

Fuegos artificiales emanaron de los costados del césped mientras que distintos juegos de luces anticipaban lo que todos los presentes esperaban: la llegada del "León", de ese futbolista que, con 17, es el que más trofeos ha logrado en la historia de River.

"Fue mi vida y parte de ella. Lo vi jugar y fue magnífico. Venimos a demostrarle nuestro amor, a homenajearlo como se merece", gritó Raúl, que no podía contener las ansias de entrar al estadio Monumental, el del club de sus amores.

Finalmente, los reflectores se posicionaron sobre la estrella de la noche y la multitud estalló en aplausos y ovaciones, después de que Ponzio pusiera un pie sobre el césped del Monumental, repleto de los colores rojo y blanco.

"Gracias por venir y compartir este momento conmigo. Todo esto es por ustedes, que me pusieron en este lugar, me dieron valor humano", agradeció el volante defensivo en medio del campo.

Tras su retiro, el 18 de diciembre de 2021, jugó algunos partidos con el club donde inició su historia, el Williams Kemmis en Las Rosas -su pueblo natal- en la provincia argentina de Santa Fe.

Todo quedó listo para el homenaje deportivo, el diálogo sobre el terreno de juego entre los que un día fueron protagonistas, aquellos campeones de la Libertadores de 2015 o los de 2018, y junto a amigos como el uruguayo Enzo Francescoli o Ariel el 'Burrito' Ortega.

Los uruguayos Enzo Francescoli y Sebastian Abreu, Maximiliano Rodríguez, Leonardo Astrada, Andrés D’Alessandro, Fernando Cavenaghi, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, el colombiano Juan Fernando Quintero, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Enzo Pérez, Lucas Pratto, Alejandro Domínguez, Ignacio Scocco, Javier Pinola, los hermanos Diego y Gabriel Milito, Fernando Belluschi fueron algunos de los protagonistas del primer tiempo, que terminó 6-5 en favor del equipo de la camiseta tradicional.

En el conjunto de camiseta roja uno de los goles fueron obra de penalti del propio Leo Ponzio, que fue homenajeado en el minuto 23 con una ovación y con carteles en el estadio que decían “Leo Ponzio, el más campeón”, “Capitán Eterno” y “23?, y un cántico que rezaba “que de la mano, de Leo Ponzio, todos la vuelta vamos a dar”.

En el segundo tiempo hubo un momento emotivo cuando Augusto Batalla dejó el arco y le cedió su lugar a Enzo Pérez, rememorando aquella recordada noche cuando el mediocampista en aquel 19 de mayo de 2021 ocupó la portería ‘millonaria’ por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe.

Justamente fue el gran protagonista de la noche, Leo Ponzio, que se dio el gusto de atajarle un penal al propio Enzo Pérez hasta que en el minuto 23 la hija del homenajeado, Paula ingresó al campo para abrazar a su papá y en el emblemático minuto 23 determinar por el silbato del árbitro Pablo Lunatti el final de una noche muy especial que terminó con una canción entonada por Soledad Pastorutti.

“Más que soñado lo de hoy. Ojalá que me vuelva a pasar porque esto es inexplicable. Gracias a todos. Ahora estoy en deuda con todos ustedes por todo el cariño que recibí hoy porque es grandísimo. Gracias por hacerme vivir una noche mágica y única”, fueron las palabras de despedida de Ponzio en un abrazo emotivo con su hija.

Para el recuerdo, el destello de los papelitos que volaron para acompañar la noche mágica del 'Eterno Capitán', ese que atravesó a generaciones de hinchas de River Plate.