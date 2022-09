Estos son los dos macronutrientes que hay que comer después de entrenar

No hay que descuidar nunca la dieta, tanto si se persiguen objetivos deportivos o como si no. La verdadera clave para estar sanos y en forma es combinar con el mismo grado de importancia nuestra alimentación y nuestro ejercicio físico, ya que no son nada una sin el otro. Ya hemos hablado de cómo hay que alimentarse correctamente antes de ir a entrenar, pero ¿qué comidas son las más aconsejadas para recuperar fuerzas después del entrenamiento?

Hay dos macronutrientes que son esenciales para que el cuerpo se recupere después de entrenar. Y es que, cuando hacemos ejercicio, nuestro organismo quema energía y, por lo tanto, absorbe y gasta el glucógeno del cuerpo. La síntesis de glucógeno, o la velocidad a la que el cuerpo lo quema, alcanza su punto álgido durante y justo después del entrenamiento, por lo que es una buena idea priorizar la ingesta de carbohidratos simples o de liberación rápida en este momento. Es decir, comer fruta o pan blanco, por ejemplo.

Por otro lado, sobre todo cuando entrenamos fuerza, hay que entender que los músculos se 'rompen' durante los ejercicios y, después, se recuperan creando nuevas fibras. Este procedimiento es el necesario para desarrollar más masa muscular (y por ello son tan importantes los días de descanso). Si en nuestra dieta elevamos la ingesta de proteínas, facilitaremos la creación de esta masa muscular. Así pues, una vez que hemos acabado de entrenar es también importante incluir alguna fuente proteica (mejor si es completa), tanto para recuperar como para crecer en masa muscular. Por ejemplo, incluir huevos, algún tipo de fiambre o incluso un batido de proteína será lo ideal.

Por último, es necesario volver a hidratar el cuerpo y, además, darle un aporte de vitaminas y otros micronutrientes que ha podido perder durante la sesión de ejercicio. En esta línea, las frutas o verduras son muy aconsejables, ya que son ricas en minerales y vitaminas y, además, en agua.

