El bilbilitano Álvaro López se proclama campeón de Europa junior de duatlón cros

El bilbilitano Álvaro López, en las filas del Club Triatlón Diablillos de Rivas, se ha proclamado este martes campeón de Europa en la categoría junior de duatlón cross que se celebra estos días dentro del Campeonato continental Multideporte de Triatlón. En la prueba, celebrada en la localidad de Valmaseda, en la provincia de Vizcaya, se ha tenido que reponer de una penalización de diez segundos tras un exigente primer tramo de carrera a pie que han definido como "puro trail". En el paso a la bicicleta, el ganador ha explicado que se le ha "desabrochado el casco" y ha tenido que quedar inmovilizado.

Tras este contratiempo, se ha repuesto marcando el mejor tiempo sobre las dos ruedas con una bajada "muy técnica" y la mejor marca en el último tramo a pie. Así, ha conseguido un margen de 37 segundos con su inmediato perseguidor, el belga Matteo de Smet, y con casi un minuto de distancia con el italiano Niccolo Sancisi. "Estoy que no me lo creo, todavía no lo he asimilado, pero todo el trabajo ha merecido la pena", relataba. En los días previos, se mostraba preocupado con su alergia, pero valoraba que iba a "intentar una medalla y si no que me sirva para coger experiencia".

Este martes también competía Sergio Latorre, natural de La Almunia de Doña Godina e integrante del Stadium Casablanca Mapei, que ha marcado la quinta posición en su categoría de sub23. Antes de desplazarse al entorno de Bilbao, el almuniense explicaba que había estado entrenando "en Bielsa y Ordesa, a 2.000 metros, porque me permite prepararme en las mejores condiciones para incrementar los factores de rendimiento y practicar trazadas".

Jueves para dos aragonesas

El jueves será el turno para el triatlón cros y en él competirán dos aragonesas, ambas del Stadium Casablanca Mapei: Irene Moro, en junior, y Marta Borbón, en la categoría élite. "Es mi primera cita internacional aunque sí que había competido en las modalidades de invierno", reconoce Borbón, que reconocía que "varias de las competidoras ya me las he encontrado, por lo que el nivel seguro que será muy alto".

En su caso, compaginando el deporte con el trabajo, ha realizado una preparación específica utilizando Zaragoza y su entorno, como la zona de Cuarte de Huerva. Para Irene Moro la cita es una "oportunidad". "Conseguí el Campeonato de España en categoría junior y voy a intentar hacerlo lo mejor posible, sabiendo que me tocará enfrentarme a las mejores de Europa", confesaba.

Con 19 años, explica que compatibilizar la preparación para estas pruebas y sus estudios universitarios de Fisioterapia supone "sacar tiempo de donde casi no hay y organizarte muy bien".