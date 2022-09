Willy Hernangómez: "Nos merecíamos esta medalla"

El pívot de la selección española Willy Hernangómez, nombrado 'MVP' del Eurobasket 2022, aseguró que se merecían "esta medalla de oro" por la manera en que se prepararon "desde el principio" y cómo han "crecido durante el torneo", además de mostrarse "muy orgulloso de cómo ha crecido" su hermano Juancho, nombrado mejor jugador de la final contra Francia.

"Es difícil de explicar con palabras. Me siento muy orgulloso de mis compañeros, mi cuerpo técnico, toda la federación española de arriba a abajo. Nos merecíamos esta medalla, esta medalla de oro, por la manera en la que nos preparamos desde el principio, la manera en la que hemos crecido durante el torneo. Ha sido algo genial", comentó el madrileño en la rueda de prensa posterior a la final.

El mayor de los Hernangómez puso en valor "la confianza que había" en el vestuario para conseguir el triunfo. "Había algo especial y estoy muy orgulloso y me siento muy afortunado de estar junto a estos tíos, porque han confiado en mí desde el principio. Estoy muy agradecido de ser parte de este gran equipo y de ser entrenado por Sergio (Scariolo). Me ha entrenado muchos años, me ha presionado para que sea mejor", profundizó.

Willy Hernangómez se mostró además "muy orgulloso de cómo ha crecido" su hermano durante el torneo. Juancho anotó 27 puntos y fue nombrado mejor jugador de la final, en la que anotó la friolera de nueve triples. "Confiábamos en él desde el inicio, él lo sabía, tenía que dejar que el juego entrara en él y le necesitábamos hoy y ha estado preparado para nosotros. Hoy ha sido Juancho y no Bo Cruz", aseguró, en referencia a la película de Netflix.

"Somos dos hermanos que venimos de una familia humilde de un pueblo de Madrid, de Las Rozas, nuestra familia nos ha inculcado unos valores de que, a través del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio se pueden cumplir sueños. Mi hermano y yo desde pequeños siempre soñábamos con jugar al baloncesto, nunca pensamos que pudiéramos jugar en la ACB, nunca pensaríamos que podríamos llevar siete años en la NBA", declaró.

El madrileño apuntó que seguirán "trabajando en la sombra" y "confiando en su trabajo junto a su entorno para seguir creciendo. "Para nosotros es un sueño jugar con la selección, haber sido campeones del mundo. Haber sido ahora campeón de Europa junto con mi hermano es algo único", reconoció.

Todo esto, para Willy, "demuestra que cualquier cosa se puede conseguir con esfuerzo, con sacrificio" y que "sobre todo hay que seguir soñando". "No puede decirte alguien que no vas a llegar a ningún lado, tú solo eres el que se pone límites y barreras", afirmó el pívot de los New Orleans Pelicans.

Durante la comparecencia junto a su entrenador, entró el resto de la plantilla a empaparles con botellas de agua en una celebración donde Scariolo bromeó diciendo que no se imaginaba a Juan Carlos Navarro y Pau Gasol haciendo lo mismo. "Esto hace unos años no pasaba. Creo que el grupo está muy feliz, súper contento de lo que se ha conseguido y no es para menos, así que toda celebración va a ser poca", concluyó Hernangómez.