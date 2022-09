Xavi Tomasa y Beatriz Martínez se imponen en el Medio Maratón Ruta Vino Somontano

Barbastro celebró el 30 cumpleaños del Medio Maratón Ruta Vino Somontano, organizado por el Club Atletismo Barbastro, reuniendo a 238 atletas en su mayoría aragoneses y catalanes, pero también de comunidades lejanas como Asturias. De ellos, 152 participaron en el Medio Maratón, que fue además campeonato de Aragón, y 86 en la prueba de 10 Km. La prueba forma parte del circuito aragonés, una modalidad de tres carreras creada este año por la Federación Aragonesa de Atletismo y la empresa organizadora de la prueba Fartleck Sport.

La victoria en la prueba reina fue para el barcelonés Xavi Tomasa, que tras disputar en la noche de ayer en Zaragoza la Binter Nightrun quiso correr este domingo en Barbastro, donde otras veces ya había subido al podio, pero nunca a lo más alto. El corredor del CE Ironwill de la ciudad condal consiguió un tiempo de 1.08.23. Le siguió el jaqués del Oroel Flores El Cisne Alberto Puyuelo, que ya sabe lo que es ganar esta prueba, con un tiempo de 10.8.53. Y tercero fue el corredor Hamza Omari, del Intec – Zoiti, con 1.09.07. El club oscense aportó una nutrida representación de atletas que ocuparon los primeros puestos como por ejemplo Beatriz Martínez que ganó por primera vez con un tiempo de 1.25.25. Completaron el pódium la zaragozana Sheyla Rodríguez con un tiempo de 1.25.54, y tercera fue la barbastrense del Hinaco Monzón Verónica Escartín con 1.31.15. Por lo tanto, los campeones de Aragón fueron los altoaragoneses Alberto Puyuelo y Beatriz Martínez.

Xavi Tomasa y Alberto Puyuelo disputaron un bonito duelo con dominio del primero en la primera vuelta al circuito que recorría las calles de Barbastro y la carretera de Salas para llegar hasta las bodegas Fábregas, Viñas del Vero, Pirineos y Lalanne. En el ecuador de la segunda vuelta, Tomasa cambio de ritmo en la bajada y se puso en cabeza para no abandonarla hasta la línea de meta, sita en la avenida San José María Escrivá de Balaguer donde entró en solitario. “Ayer corrí el 10 k de Zaragoza y lo di todo y hoy lo he dado todo en el Medio Maratón, tengo las piernas reventadas, pero valía la ocasión venir a Barbastro, donde ya he corrido ocho años seguidos y nunca la había podido ganar. Este año estoy como nunca y quería intentarlo, aunque Alberto no me lo ha puesto fácil”, explicaba.

Para la campeona de Aragón la prueba de Barbastro ha sido una buena piedra de toque en su preparación para el fondo esta temporada, en su primera victoria en Barbastro (el año pasado fue tercera). “Este año llegaba más fuerte y con buen entrenamiento gracias a mi entrenador Pepe Bareca, que siempre está ahí. He ido muy bien desde el principio, las sensaciones han sido buenas en una carrera que es dura pero bonita”, afirmaba Beatriz Martínez.

En la 10K

En la prueba del 10K el montisonense Jorge Vera, de PJ Inmobiliaria, repitió el triunfo conseguido en 2019, y terminó con 35.57. “Estoy muy contento de volver, es una carrera bonita. He corrido muy cómodo siguiendo la estela de Alberto Puyuelo”, afirmaba. El pódium lo completó Javier Ballester, del Zenit Atleet/La Mafia, con 36.24, y tercero fue el asturiano José Manuel Escandón, del Cangas de Onis, con 37.54.

En féminas, la olímpica serrablesa María José Pueyo, que ya ganó en 2017 y 2018 el Medio Maratón, se impuso en su primera participación en la modalidad de 10 km. Con un tiempo de 4.14. Le siguió la zaragozana Ester Clavijo de Zarabici, con 44.25. Y tercera fue Yamileth Miladys, de Hinaco Monzón, con 46.15. La atleta de Sabiñánigo, que fue la última atleta invitada del Medio Maratón, se siente muy cómoda en Barbastro donde “se corre bien, hace un tiempo fenomenal y se disfruta corriendo”.

En esta modalidad también corrió el alcalde Fernando Torres, habitual del Medio Maratón Ruta Vina del Somontano, prueba que ha corrido una veintena de ocasiones. El que fuera ex presidente del Club Atletismo Barbastro durante seis años y 14 en la junta directiva se mostraba “contento por poder disfrutar de esta carrera que cumple 30 años de manera ininterrumpida. Hay que recordar que durante los años de pandemia fue la única carrera de fondo que se celebró en Aragón y hay que aplaudir al club el esfuerzo que hizo. Hoy celebramos una trayectoria muy buena de una carrera ya asentada en el calendario”.

El Club Atletismo Barbastro obsequió a todos los corredores que llegaban a meta con una copa de vino Somontano y con jamón de Julián Mairal, empresa patrocinadora de la entidad deportiva. A este respecto, el presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, Alberto Pallarés, aseguraba que “con un buen vino y un buen jamón, las carreras son perfectas. Hay una gran animación, una buena participación y desde la federación tenemos que agradecer al club organizador y el apoyo institucional por el apoyo a una prueba de organización compleja”.

La competición tuvo su prólogo en la mañana del sábado en las pistas municipales de atletismo con una jornada de iniciación abierta a todos los niños que lo desearon. El presidente del Club Atletismo Barbastro, Juan Diego Garzón, se mostraba muy satisfecho de este fin de semana atlético: “Estamos muy contentos con una aceptación muy buena. La prueba se ha desarrollado sin percances y todos los corredores entran en meta contentos. Además, hemos hecho algo especial para celebrar el 30 aniversario como brindar con vino del Somontano. Hemos conseguido aumentar la participación y a ver si el próximo año se mantiene esa tendencia de crecimiento. Cada vez nos conocen más en toda España”.

El Medio Maratón Ruta Vino Somontano es una realidad gracias al apoyo institucional del Ayuntamiento de Barbastro, Comarca, D.O. Somontano y Diputación Provincial de Huesca, así como la empresa Somontano Social.