El tenis aragonés intenta coger el rebufo de Alcaraz

Las victorias de Rafa Nadal y, ahora, de Carlos Alcaraz son de las que hacen afición. No se roban horas al sueño de madrugada por que sí. El tenis se ve, del tenis se habla y los tenistas arrastran multitudes tras de sí. Sin embargo, la base de la pirámide no se ha podido aprovechar de forma sustancial del impacto mundial que tienen los dos gigantes españoles de la raqueta.

En Aragón el número de licencias, crece, pero lo hace de una forma muy moderada. En la Comunidad hay unas 1.700 federados. El número de personas que juegan a tenis es muy superior, pero la afición generalmente no se traslada a la inscripción de una ficha federativa. “Ni en Aragón ni en España hemos tenido el aumento de licencias que sería deseable, teniendo en cuenta las referencias que tenemos de Nadal y Alcaraz. Esto es una realidad. En Francia el número de federados es espectacular, porque todo el que coge una raqueta tiene una licencia. Aquí solo la tienen los que quieren jugar campeonatos”, explica Miguel Ángel Palazón, presidente de la Federación Aragonesa de Tenis.

En Aragón hay unos 30 clubes. Muchos de ellos tienen escuela, por lo que son cientos los niños que, desde edades cada vez más tempranas, apuestan por el tenis. Sin embargo, si no compiten en campeonatos oficiales, generalmente no están federados, por lo que en las estadísticas no computan. “Esto no es como el golf, que si quieres jugar tienes que estar federado. Si cada uno que coge una raqueta estuviera federado, la cosa cambiaría”, señala Jesús Colás, director deportivo de la Federación.

A la espera de que salga una figura de referencia que pueda meter la cabeza en la parte alta de los circuitos, Aragón sigue trabajando la base y tratando de que sus mejores raquetas compitan a nivel nacional. En benjamín y alevín hay unos diez chavales que salen fuera de la Comunidad, en infantiles otros 7 u 8, en cadetes y junior 4 o 5… Poco a poco, los resultados van llegando. Este fin de semana, sin ir más lejos, la pequeña Sara Sebastián, de tan solo 10 años, ha vencido en Croacia en una especie de Campeonato de Europa no oficial. Carlota Martónez, de 21 años, ha quedado subcampena del Ciudad de Benicasim, torneo del circuito nacional. Y este año, Alejo Sánchez llegó a la final del campeonato de España junior, cediendo solo ante Martín Landaluce, que este fin de semana se ha llevado el US Open junior.

Sánchez es, a sus 17 años, el número 1 aragonés en estos momentos. El tenista bilbilitano del Stadium Casablanca fue convocado con España para jugar el Europeo Sub-18. En categoría femenina, la mejor raqueta de la Comunidad ahora mismo es la de Irene Burillo, que el pasado Wimbledon se despidió en la fase previa.

Mientras irrumpe una figura de referencia, el tenis sigue buscándose su espacio con la fuerte competencia del pádel, un deporte al alza que no deja de crecer. “ El pádel no ayuda, eso es verdad”, admite Miguel Ángel Palazón. “Allí es fácil divertirse desde el minuto 1, en el tenis no tanto”, apunta. Sin embargo, el presidente de la Federación Aragonesa valora que “al que le gusta el tenis, le gusta el tenis de verdad”, y apunta que se están introduciendo medidas para hacerlo más atractivo a los más pequeños, como competir con las pelotas ‘de punto’, que tienen menos bote para facilitar el juego.