El gran salto de Giuliano Simeone

Ya lleva tres goles Giuliano Simeone con la camiseta del Real Zaragoza. Dos de palomero, de saberse desenvolver en el área rival. Y otro de delantero caro, de esos que además de garra, poseen calidad para finalizar. Ese sombrero a Pascanu y el remate de zurda... Sus goles han elevado al Real Zaragoza en la clasificación de la Segunda División española. También le han elevado a él, demostrando que tiene sitio en el equipo del león, a pesar de haber saltado en solo unos meses de la Tercera División madrileña a la Segunda División profesional. Tres peldaños en apenas dos meses, un brinco brutal en la antesala del fútbol profesional español. Jesús Seba, un futbolista que dio un salto semejante, e Iván Martínez, el entrenador que apostó por Alejandro Francés, Francho Serrano e Iván Azón, analizan la progresión del futbolista del momento en el club aragonés. «El primer gol ante la Ponferradina es de delantero de entidad: ataca bien el espacio, se va del defensor, controla muy bien el balón y remata mejor. Me gusta Giuliano Simeone. Me gusta porque no se le puede pedir más, porque lo da todo, porque se deja la vida en cada jugada. Aunque venga de Tercera División, se va a hacer un sitio en el fútbol profesional español", advirtió Jesús Seba, exjugador del Real Zaragoza con Víctor Fernández y ahora técnico asistente de la selección absoluta de Bélgica junto a su inseparable amigo Roberto Martínez.

Seba debutó incluso antes que Giuliano. Tenía 18 años cuando saltó a Atocha con la camiseta del Real Zaragoza. Nadie mejor que él conoce el tránsito súbito desde las categorías inferiores a la élite. "Acababa de terminar mi etapa juvenil en el Real Zaragoza y me pasaron al filial. Las cosas empezaron a irme muy bien. Fui a la pretemporada con el primer equipo. Recuerdo que se lesionó Paquete Higuera. Me llamó Víctor Fernández y me dijo que estuviera preparado, que podía jugar. Y de la noche a la mañana, debuté en Atocha ante la Real Sociedad. Ya ve, de jugar en juveniles a tener enfrente a defensas como Gajate y Górriz (sonríe)… El partido fue muy bien. Quedamos 1-1. Recuerdo que Xavi Aguado marcó en las dos porterías. Así comenzó mi carrera profesional. Y así sigo, ahora con Bélgica, preparando el Mundial de Qatar", narró Jesús Seba.

Iván Martínez también sabe de saltos a la élite desde categorías incluso inferiores en edad a la Tercera División, como juveniles. Iván fue quien apostó por Alejandro Francés, Francho Serrano e Iván Azón en el primer equipo del Real Zaragoza. "Los puse porque creía y creo en ellos, y porque tenían nivel para jugar, nivel incluso superior al de otros jugadores del Real Zaragoza que yo entrené. Sencillamente, Francés, Francho e Iván Azón no solo tenían sitio, sino que elevaban el nivel del equipo. Los tres fueron fundamentales para lograr la permanencia", apuntó el ahora entrenador del Ejea, en la Tercera División aragonesa.

En cuanto a Giuliano Simeone, Iván Martínez hace varias puntualizaciones. "A Francés, Francho y Azón les conocía perfectamente porque les había entrenado ya en juveniles. Crecieron muchísimo y ya mostraban una capacidad muy alta a una edad muy temprana. En cuanto a Giuliano, está claro que puede ser muy útil al Real Zaragoza. Es un jugador que lo da todo, como Azón. Son dos futbolistas que pueden ofrecer un rendimiento alto en la Segunda División. La cuestión que cabe preguntarse es cómo pueden jugar juntos, pues con el sistema actual del Real Zaragoza no pueden jugar juntos como delanteros. Habrá que ver a Giuliano y a Azón juntos. Desde luego, Giuliano va a aportar. Un jugador que lo da todo siempre aporta", concluyó Iván Martínez.