Sainz: "Hicimos muchos adelantamientos y fue divertido"

El español Carlos Sainz (Ferrari) reconoció que se divirtió en el Gran Premio de Italia tras haber recuperado catorce posiciones respecto a la que tenía en salida y finalizar cuarto, pero lamentó la penalización que le llevó a la parte trasera e impidió a su equipo plantearle más batalla al líder del Mundial y ganador en Monza, el neerlandés Max Verstappen.

"Tengo buenas sensaciones, remontamos más rápido de lo que esperaba, prácticamente un coche por vuelta y eso me permitió perder poco tiempo y colocarme detrás de (George) Russell, que era mi objetivo, pero para cuando me puse ahí estaba lejos. Luego, intenté cogerle en esas últimas vueltas hasta que salió el coche de seguridad y no pudo ser, pero hicimos muchos adelantamientos y fue divertido", indicó en Dazn.

Más información Verstappen también vence en Monza y Carlos Sainz roza el podio

El piloto madrileño indicó que con el ritmo que llevaba habría tenido opciones de podio si no hubiera salido el coche de seguridad en los últimos giros por un problema mecánico del australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

"Hubiese llegado pegado a él (Russell) en la última vuelta y, si me hubiese tirado a por él o no, habría sido una incógnita. Le estábamos sacando 1.3 o 1.4 por vuelta y la simulación nos daba que llegábamos en su cola". sostuvo.

Sainz sacó una lectura positiva del rendimiento de Ferrari en Monza y lamentó su penalización, que impidió al equipo hacer otra estrategia.

"Estuvimos mucho más cerca (de Red Bull). Si no hubiese tenido penalización este fin de semana, hubiésemos tenido los dos coches para una estrategia mixta, Charles (Leclerc) hubiese hecho lo que hizo hoy, yo lo contrario a él, hubiese hecho la carrera de Max (Verstappen) y le habríamos metido más presión, pero no pude estar ahí por la penalización, Max pudo hacer lo contrario a Charles y ganó", relató.

El piloto de Ferrari deseó que se acaben "las penalizaciones" y así pueda "meter más presión" a Verstappen.