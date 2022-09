Alcaraz, a la final del Abierto de Estados Unidos: "Hay que luchar hasta la última bola"

El español Carlos Alcaraz aseguró este viernes que siempre "hay que luchar hasta la última bola" y "dejarlo todo" en la pista, después de ganar una batalla de cinco sets contra el estadounidense Frances Tiafoe para clasificarse a la final del Abierto de Estados Unidos.

"Es una semifinal, tenemos que dar todo lo que tenemos, tenemos que luchar hasta la última bola, tienes que dejarlo todo en la pista", afirmó Alcaraz en la entrevista a pie de campo, nada más terminar su partido de semifinales.

Alcaraz triunfó por 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(5) y 6-3 ante Tiafoe y se jugará este domingo la final del Abierto de Estados Unidos contra el noruego Casper Ruud, en un duelo que pondrá en juego la gloria neoyorquina y la primera posición en el ranquin mundial. A sus 19 años, el murciano puede convertirse en el más joven campeón del Abierto de Estados Unidos desde que lo consiguiera el estadounidense Pete Sampras en 1990, con 19 años y un mes.

"Es increíble poder luchar por grandes cosas, es mi primera vez en la final. Veo la primera posición en el ranquin, pero al mismo tiempo sigue estando muy lejos. Ruud tiene un gran nivel y se merece estar en la final", afirmó. "Él ya estuvo en una final de un 'grande', la jugó en Roland Garros. Para mí es la primera, tendré que gestionar los nervios", agregó.

El murciano también dedicó un mensaje en español a los aficionados que le alentaron en la Arthur Ashe. "¿Qué decir de todos vosotros? Mucha gente viene de España, viene de todo el mundo para animarme, para estar conmigo en este momento tan especial. Tres partidos a cinco sets, muy largos, muy exigentes, tengo fuerzas gracias a vosotros que me animáis en cada punto, cada bola. Esta final es tanto para mi familia, para mi equipo, para mí, como para todos vosotros", dijo.

El que gane este domingo la final destronará al ruso Daniil Medvedev y será el nuevo número uno del mundo, con Alcaraz que avanzaría tres posiciones en el ranquin y Ruud que escalaría hasta seis, un récord.

Crecimiento imparable

La carrera de Alcaraz ha tenido un crecimiento vertical desde que, el año pasado, cayera en dos sets contra Tiafoe en el torneo de Barcelona. El murciano vive una temporada 2022 de ensueño, en la que ha ganado cuatro títulos, dos de ellos en los Masters 1.000 de Miami y Madrid, y se ha afirmado de forma definitiva como una estrella del presente y del futuro del tenis.

Atrás queda la eliminación en primera ronda del torneo de Montreal, cuando por primera vez notó la presión de ser uno de los favoritos. Alcaraz ha aprendido de esa lección y en Nueva York ha lucido su mejor versión, con un tenis de primera calidad, potencia y espectacular, demostrando saber aumentar el nivel a medida que crece la tensión.

La semifinal se jugó en un ambiente vibrante en la Arthur Ashe, con la mayoría del público, incluida la ex primera dama estadounidense Michele Obama, volcada con el local Tiafoe, pero también dedicando aplausos a Alcaraz, cuyo juego, estilo y carácter han conquistado a Nueva York.

No faltaron, sin embargo, espectaculares jugadas atléticas, como cuando, con 5-6 en el primer set, forzó el desempate jugando tres veces unas bolas que parecían inalcanzables y sellando el punto con una derecha pasante corriendo hacia atrás que fue celebrada como un gol en el estadio. Sin roturas, el primer parcial se decidió en el desempate, que se confirmó problemático para Alcaraz. Perdió los dos jugados en cuartos ante Sinner y, pese a recuperar un 6-3, cometió un error y una doble falta que le costaron el set.

Pero, tal y como pasó ante Sinner, la reacción de Alcaraz no tardó en llegar. Por delante 3-2, convirtió su oportunidad de rotura para abrirse el camino hacia un 6-3, evitando un revés al cuerpo de Tiafoe que acabó fuera tras rozas la cabeza del murciano. Fue un punto de inflexión en el encuentro y, tras frustrar a Tiafoe, al anularle una bola para recuperar el 'break' en el 4-3, Alcaraz no dejó de pisar el acelerador.

Con dos roturas consecutivas en el tercer parcial, Alcaraz se escapó 4-0 en pocos minutos y consiguió otro 'break' en el séptimo juego para certificar su dominio con un 6-1. Estuvo también dos veces una rotura arriba en el cuarto parcial, antes de atascarse. Fue entonces, con 6-5 en el luminoso, cuando Alcaraz tuvo la primera bola de partido de la noche con su rival al saque. Tiafoe se la anuló con una excelente dejada y forzó un desempate en el que confirmó sus contundentes números. Ganó ocho de ocho este año y se llevó este por 7-5 para forzar un nuevo set decisivo.