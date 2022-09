La Almunia y los Cabeza, un banquillo de padre a hijo

Diego Cabeza entrenará en Tercera División el mismo equipo que entrenó su padre, Luis Cabeza, hace 20 años, La Almunia. Banquillo hereditario el del club de Tenerías. Además, a los dos les fichó Tomás Latorre, otro perfil muy especial del fútbol regional aragonés: exjugador de postín de La Almunia, exentrenador y ahora presidente de la entidad.

Cabe hablar entre los Cabeza de pasión familiar por el fútbol. El padre, Luis, fue futbolista; pero donde se sintió desarrollado de verdad fue como entrenador, una labor tan digna en Segunda División profesional como en Segunda Regional, categoría en la que él se inició. "Comencé a entrenar a Las Vascas, un equipo de Segunda Regional. Jugábamos en los campos de la federación. Éramos un grupo de amigos. Intenté poner el mayor orden posible, algo a mi juicio esencial en el funcionamiento de todo colectivo. Al principio, algún jugador venía con la cerveza al banquillo, otro te pedía fuego para fumar... Eran buenos chicos, mejoramos muchísimo. De allí pasé al Luna, ya en Regional Preferente, un club al que guardo muchísimo cariño, pues conocí a personas magníficas en todos los sentidos", se arrancó Luis Cabeza.

La siguiente etapa fue en el fútbol de formación, en el Ebro. "Me llamó José Antonio Gañarul para dirigir al Ebro juvenil. Teníamos un buen equipo, con gente que luego han tenido un futuro en el fútbol, como el actual entrenador David Navarro. De allí, me marché al Calatorao, en Regional Preferente", apuntó. Allí se iniciaba un periplo en el que ha conocido toda la comarca del Jalón. «Yo resido en Morata de Jalón. Entrené al Brea. Después, Tomás Latorre me llamó para dirigir a La Almunia, primero a los juveniles y luego tres años en Tercera. De allí pasé al Calatayud, al Figueruelas, hasta que entrené al Morata, consiguiendo el ascenso a Preferente. Me volvieron a llamar de Calatayud y Calatorao de nuevo. He estado entrenando hasta 2019. Ahora, mi hijo Diego ya me ha dado un nieto y hay que cuidarlo", celebró Luis Cabeza.

El fútbol, dicho está, le entró a Diego Cabeza desde pequeñito. "Iba al colegio en Morata de Jalón. Solo éramos 12 alumnos en clase, pero conseguimos hacer un equipo con mi padre como entrenador. No jugaba mal al fútbol y me bajé a Zaragoza a jugar. Estuve en el Amistad, en el Stadium Casablanca y en el Ebro de División de Honor Juvenil. El deporte me encantaba, por eso me fui a Lérida a estudiar INEF. Ahora soy profesor en el colegio La Salle Franciscanas", continuó con su narración.

Sus condiciones para la enseñanza rápidamente llamaron la atención en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. "Me llamó pedro Suñén como preparador físico en los equipos de base. Después, José Ignacio Soler me llamó para que comenzara a entrenar allí, concretamente en los equipos alevines. Fue un tiempo muy bonito y fructífero, trabajando con jugadores que hoy son algo en el fútbol. Añoro ese tiempo, de verdad", reiteró.

"También estuve en el Oliver con Agustín Cirac e Ismael Arilla. Después, me llamó Tomás Latorre para dirigir a La Almunia. En la primera temporada nos quedamos en puertas, y en junio pasado logramos un ascenso a Tercera División a mi juicio de mucho mérito, remontando ante un gran equipo como el Sariñena. Este fin de semana comenzamos jugando ante otro gran equipo, el Caspe. Espera un temporada dura y difícil, pero el deporte invita permanentemente a superarte", concluyó Diego Cabeza.