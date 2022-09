¡A jugar! Descubre los tatuajes ocultos (y visibles) de los jugadores del Real Zaragoza

Muchos jugadores del Real Zaragoza llevan tatuado su cuerpo, o partes de él. Entre otros, Alejandro Francés, Giuliano Simeone, Carlos Vigaray, Jairo Quinteros, Manu Molina, Cristian Álvarez, Lluís López y Dani Rebollo comparten esta afición tan artística como duradera.

Los ves todos los fines de semana sobre el terreno de juego, pero hoy vamos a poner a prueba su agudeza visual y tu capacidad de retención y curiosidad. A continuación podrás participar en este 'quiz' que contiene preguntas sobre los jugadores que hemos nombrado anteriormente. Te ofrecemos una pista... la mayoría comparten un motivo tatuado. Disfruta con el cuestionario, a ver cuántas preguntas aciertas:

Si te ha gustado o has acertado muchas (y si no también), comparte la noticia a tus amigos aficionados. Seguro que, los próximos partidos del Real Zaragoza, tu atención irá más allá de la posición de la pelota sobre el campo. Aunque en algunos casos, como el de los porteros, es muy complicado ver alguno de sus tatuajes, pues van bastante tapados.

¡Atención, spoiler! Si no has jugado al 'quiz' no sigas leyendo...

Los tatuajes, uno a uno

El tatuaje de Alejandro Francés es un gran rostro de león sobre un paisaje africano con árboles.

Los hermanos Giovanni, Gianluca y Giuliano Simeone llevan un mismo símbolo tatuado. Parece ser un emblema familiar que han creado juntando las iniciales (la letra ge en los tres casos) dentro de un triángulo.

Carlos Vigaray también lleva un león tatuado en el antebrazo izquierdo.

Jairo Quinteros lleva una rosa con el número 23 y un pequeño corazón. en la mano izquierda.

Manu Molina tiene los nombres de "Nicole" y "María" en su brazo derecho bajo la imagen de unos ángeles alados.

Cristian Álvarez tiene el tatuaje más grande de toda la plantilla, ya que recorre sus dos brazos y el pecho. El portero del Real Zaragoza lleva una gran cantidad de tinta en su piel. El culpable: su amigo el tatuador Guillermo Tercero.

Lluís López también lleva un león tatuado, pero en el antebrazo tiene el símbolo de 'anj'. Es un jeroglífico egipcio que significa "vida", un símbolo muy utilizado en la iconografía de esta cultura.

Por último, Dani Rebollo tiene tatuado otro león junto con una estrella de los vientos en el brazo derecho.