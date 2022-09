Rafa Nadal: "Hay veces en que uno puede con todo y otras que no"

El tenista español Rafa Nadal no quiso "buscar excusas" a la derrota y eliminación este lunes en el US Open, reconociendo que no jugó bien como para evitar el triunfo del estadounidense Frances Tiafoe en octavos de final, centrado ahora en su inminente paternidad así como en el final de la temporada.

"Todo se vuelve oscuro y difícil. No soy muy de buscar excusas. Al final, hay veces que uno puede con todo y otras que no. Esta vez ha tocado lo segundo. Lo he intentado. Había entrenado bien, estaba contento. Luego, a nivel de competición, me falta frescura, rodaje, tranquilidad, cosas intangibles. La realidad es simple: no he jugado bien, y cuando eso ocurre se debe perder", dijo tras el encuentro en declaraciones que recoge la web de la ATP.

Más información Tiafoe funde a Nadal en octavos del Abierto de Estados Unidos

El balear no pudo con un inspirado Tiafoe, que se impuso en cuatro sets en la mayor victoria de su vida, ante un Nadal que iba a por su 23º 'grande' después de ganar este año en Australia y París. "No he conseguido rendir al nivel que necesitaba. Hasta aquí hemos llegado. Debo felicitar a mi rival, que ha sido mejor", afirmó un Nadal que llegaba sin rodaje tras su lesión en Wimbledon.

"Las cosas no han salido como me habría gustado. Ahora es momento de resetear. Han sido unos meses difíciles. Toca empezar de nuevo profesionalmente hablando. Tengo cosas mucho más importantes que el tenis de atender. A partir de ese principio básico, tomaré las decisiones adecuadas en base a cómo vaya todo en mi vida personal. Ahora es el momento del nacimiento de mi primer hijo y confío en que todo salga bien", añadió.

En lo deportivo, Nadal explicó que tratará de hacer un buen final de curso, con el objetivo en las Finales ATP, además de la opción de volver a ser número uno del mundo. "Quiero acabar el año con buenas sensaciones. Quedan más torneos por delante si todo lo demás va bien. No queda más remedio que seguir. Es lo que he hecho siempre, y confío en seguir teniendo la fuerza para hacerlo", dijo.

Pese a su derrota inesperada, Nadal podría subir el próximo lunes 12 de septiembre al número uno, siempre que ni su compatriota Carlos Alcaraz ni el noruego Casper Ruud lleguen a la final del US Open.