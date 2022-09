Las tablas toman el Ebro este domingo en el Descenso Popular y la Sup Race en Zaragoza

Las tablas para deslizarse por el agua han tomado este domingo el río Ebro a su paso por Zaragoza, para celebrar la VIII edición del Descenso Popular Amigos del Ebro de carácter recreativo y la I edición competitiva de la modalidad de Sup Race.

La prueba organizada por el Sup Club Zaragoza y el Club Deportivo Monkayak Híberus ha comenzado a las 11.00 con la bajada popular para participantes a partir de 11 años, en la que no se han registrado tiempos, y a partir de las 11.15 tomarán la salida los participantes en la Sup Race, con más de 18 años.

Prueba Sup Race de 10 kilómetros

El recorrido de la competición en el que se desarrollará la prueba será entre el puente de la autovía A-2 a su paso por Zaragoza para finalizar en el puerto fluvial de Vadorrey para completar un total de 10 kilómetros del tramo urbano del Ebro a su paso por la capital aragonesa.

La participación total en las diferentes categorías está limitada a doscientas personas y está prohibido tomar la salida con tablas no homologadas. La organización ha recomendado para esta prueba participar con tablas hinchables con quilla de r y un máximo de 14 pies dependiendo de la categoría. Todas las embarcaciones deben disponer de un sistema de flotabilidad. "No se permite la participación de balsas, hinchables y demás artilugios flotantes no homologados", según precisan los requisitos de la inscripción.

Para participar en la prueba es imprescindible saber nadar, llevar chalecos salvavidas y cada participante deberá tener una mínima condición física, así como un dominio técnico de la embarcación, conociendo las maniobras de seguridad, según los requisitos de la inscripción.

El club deportivo Monkayak Hiberus es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene por objeto el fomento, la práctica y la promoción de las modalidades deportivas de piragüismo y montaña en Aragón.