El Trail Valle de Tena cierra con la 2K y la 1K un fin de semana con 1.200 corredores en Panticosa

Tras la disputa el sábado de las modalidades más largas y alpinas de las que componen el Trail Valle de Tena, así como de la infantil Mini Trail, este domingo le tocó el turno a las dos más accesibles y rápidas, y también más cercanas a Panticosa, epicentro de la cita deportiva. La 2K y la 1K, junto a la entrega de trofeos y posterior comida popular, sirvieron para cerrar la séptima edición de un evento en el que han participado finalmente alrededor de 1.200 corredores a lo largo del fin de semana. En la primera los mejores fueron Carrodilla Cabestre y Álvaro García, y en la segunda Ibai Ángulo y Marina Damlaimcourt

En la 2K, consistente en un trazado de 20 kilómetros y 1.250 metros de desnivel positivo, buena parte del protagonismo recayó en Carrodilla Cabestre, corredora altoaragonesa campeona del mundo juvenil de Kilómetro Vertical que se impuso en la categoría femenina, con récord incluido (2h 10:57) siendo la tercera de la general. “Me he sentido muy buen durante toda la carrera. Ya llegando al final me han avisado de que solo habían pasado dos chicos por delante de mí y no me lo podía creer. Estoy súper contenta”, explicó la corredora de 18 años.

En segundo lugar, y cargada con el jamón ubicado en el techo de la carrera, el Pico de Faceras, cruzó la meta Maite Maiora (2h 26:09), campeona del mundo de Skyrunning 2021. “Después de participar en muchas pruebas oficiales, me hizo mucha ilusión el reto del jamón, así que lo preparé a conciencia trayendo una mochila específica para cargarlo”, comentó. Al tercer cajón del podio femenino subió Ana Montero (2h 26:37), mientras que Almudena Monge (2h 29:11) fue cuarta y Marta Gómez (2h 36:07), quinta.

Entre los chicos, se vivió una emocionante batalla entre Álvaro García y Álvaro Osanz que se resolvió casi en la línea de meta a favor del primero. “No conocía los Pirineos. He venido porque mi patrocinador es OS2O y me ha parecido genial. La organización es de 10, con gente por todos los lados y un recorrido muy bien marcado”, compartió el de Béjar (Salamanca). Menos de un minuto después llegó el pequeño de los hermanos Osanz (1h 56:25), con un amplio margen sobre el tercer clasificado, Aitor Pérez (2h 14:49). Samuel García (2h 14:58) y Carlos García (2h 15:14) completaron el top 5.

La última carrera en celebrarse fue la más corta y rápida, la 1K, nacida el año pasado. Con sus 10 km y 600 m positivos, es una propuesta que sirve de puerta de acceso a este deporte, aunque también de escenario para los ritmos explosivos, de esos en los que se echa el corazón por la boca.

Así lo hicieron todos los que subieron al podio. Entre los chicos, Ibai Angulo, que el año anterior fue tercero, fue el más rápido con un tiempo de 1h 01:52. Mejoró el tiempo de 2021 de Pablo Valle (1h 05:29), estableciendo un nuevo récord. Mikel Arriola (1h 04:54) acabó segundo y Sergio Albertos (1h 06:40), tercero. La categoría femenina estuvo comandada por la triatleta olímpica Marina Damlaimcourt (1h 10:09), que se volvía a poner un dorsal después de un tiempo retirada de la competición. Tras ella, Leire Jaén (1h 16:03) y Reyes Moreno (1h 20:22) completaron el podio.

El sábado los campeones habían sido en la 8K (77 km y 6.750 m+) Javier Domínguez y Maddi Arrazola, y en la 4K (45 km y 3.600 m+), Luis Alberto Hernando y Oihana Azkorbebeitia.