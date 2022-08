La 'Ruta del Destierro' alcanza el 18 de septiembre su XVI edición entre las cenizas del incendio de Ateca

La XVI edición de la 'Ruta del Destierro' ya tiene fecha en el calendario: el próximo 18 de septiembre. Esta prueba vuelve tras dos años de parón obligados por la pandemia y lo hará adentrándose en las cenizas que dejó el incendio, que se declaró hace poco más de un mes entre los términos municipales de Ateca y Bubierca. Esperan la participación de unas 350 personas.

Como en años anteriores, la prueba contará con dos itinerarios: uno largo de 26 kilómetros y otro corto, de 13. Estos se podrán realizar a pie o corriendo. "Es un recorrido que hicimos hace unos años y que la gente salió encantada. Hemos decidido repetirlo porque creemos que es una forma de concienciar sobre lo que ha ocurrido y que no se olvide", explica Pascual Blanco, de la entidad organizadora de la cita, el Club de Montaña Zorrolongo. Según detalla, los recorridos "suelen cambiar de edición en edición, pero esta vez, con lo que ha ocurrido, pensamos que es algo que no podemos obviar". "Es una zona que la gente recuerda en su esplendor y ahora no la podemos olvidar", argumenta.

En la organización también interviene el Ayuntamiento de Ateca y cuentan con la colaboración de la Federación Aragonesa de Montañismo, la Coordinadora de Andadas Populares de Aragón y las Comarca Comunidad de Calatayud.

El inicio del recorrido tendrá lugar desde las piscinas de Ateca y las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre (https://apuntame.click/evento/xvi-destierro/info). Las acreditaciones se realizarán entre las 7.30 y las 8.00, cuando será la salida de la ruta larga. A las 9.00 será de la corta y para corredores.

Todas las rutas discurren por caminos rurales, pistas forestales y sendas. El precio de inscripción de no federados es de 18 euros, 15 para federados, y los acompañantes pagarían 8 euros por la comida.

El precio incluye desayuno, avituallamientos, almuerzo, comida, camiseta conmemorativa, seguro de accidentes, servicio de duchas y sorteo de regalos.