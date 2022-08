Mariano García, campeón de Europa de 800 metros

El murciano Mariano García se proclamó este domingo en el Estadio Olímpico de Múnich, con una marca de 1:44.85, campeón de Europa de 800 metros, una distancia en la que hace solo cinco meses también se convirtió en campeón del mundo bajo techo en Belgrado.

Mariano García llegó a las semifinales con el tercer mejor tiempo de su serie (1:47.66) en la ronda clasificatoria y se plantó en la final tras ganar su serie de semifinales con 1:46.52, el mejor tiempo de los dieciséis participantes.

Para la final, como advirtió tras las semifinales, se había "guardado cosas y aspiraba a todo". Salió muy motivado a la pista del estadio. De hecho, al sonar su nombre por megafonía en la presentación hizo el gesto de arrancar una moto. Y así, como una moto, salió a correr.

Sin contemplaciones, el corredor de Fuente Álamo inició la carrera por la calle siete. Empezó sexto y llegó a ir séptimo pero fue remontando puestos y, a falta de 400 metros, adelantó a todos los que tenía por delante por la calle dos para ponerse líder.

Como primero impuso el ritmo que quiso sin mirar atrás y supo aguantar el empujón final de todos los perseguidores, entre ellos el británico Jake Wightman, campeón del mundo de 1.500.

La resistencia de Mariano García tuvo premio. Entró primero parando el crono en 1:44.85, su mejor marca personal. Por detrás Wightman con 1:44.91 y el bronce se lo llevó el irlandés Mark English con 1:45.19.

"Reservé fusibles pero estoy muy fuerte"

"Fui reservando fusibles en otras rondas porque hoy me hizo falta de todo. Cuando me puse primero y sentí que los tenía detrás pude resistir y subí las piernas como pude", dijo Mariano García en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.

"Para la final pensé en hacer lo mismo. Sabía que me tendrían controlado pero aceleré en la primera vuelta. Hice fases de mitin. Prácticamente he clavado los parciales. Estoy muy fuerte, dije que podía hacerlo y así ha sido", señaló el murciano, que no quiso desvelar si dará por cerrada la temporada o correrá alguna prueba más.

"No lo sé. Quería hacer también marca personal esta temporada y la he hecho. Dos por uno. Además hemos ganado una plaza más para el Europeo de dentro de dos años, que es importante porque el 800 viene muy fuerte", apuntó.

El atleta de Fuente Álamo declaró que le espera "una locura de semana" en el pueblo. "Llego el lunes por la noche y vete a saber la que espera pero tengo ganas de llegar y celebrarlo", manifeestó.

"En Múnich ha salido todo espectacular porque llegar a un campeonato y sacar una medalla es algo único. Sabes que un día puedes estar de lujo y otro en la mierda pero cuando ha habido que estar fuerte lo hemos estado", concluyó.

Sánchez le felicita: "Increíble"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al atleta murciano Mariano García tras proclamarse campeón de Europa de los 800 metros en Múnich.

"Otro oro más que se viene para España! Increíble", ha escrito Pedro Sánchez en Twitter, donde felicita a García "por este triunfo, que se suma a una trayectoria deportiva impresionante".