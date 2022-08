Fernando Díaz del Río se cuelga la plata en la prueba de solo libre, su segunda en el Europeo de sincronizada

El nadador Fernando Díaz del Río conquistó este domingo su segunda medalla de plata, y tercera para la natación artística española en los Campeonatos de Europa, en la disciplina de solo libre, tras colgarse este viernes la misma presea en solo técnico, una prueba que se estrenaba este año en la cita de Roma, sede del certamen.

Díaz del Río, de 19 años, consiguió una puntuación total de 83.3333, y sólo fue superado por el nadador local Giorgio Minisini, quien también superó al español el pasado viernes y esta vez elevó la cuenta hasta los 88.4667. El bronce correspondió al francés Quentin Rakotomalala, con 78.0000 puntos.

El joven canario, que defendió su rutina técnica con 'The Wolfman', de Dany Elfman, saltó a la piscina con energía y convencimiento y se enfundó su segunda metal de los campeonatos continentales.

"Estoy muy contento con la puntuación recibida, creo que los jueces nos han valorado muy bien. Me he sentido muy cómodo nadando y las sensaciones han sido muy buenas. Mi coreografía es un hombre-lobo con fuerza, energía y un enfoque si acaso más varonil para unas rutinas habitualmente más femeninas. Me voy a casa con gran sabor de boca y con ganas de disfrutar las vacaciones", explicó Fernando tras subirse al podio.